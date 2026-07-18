Νέα σύλληψη για την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Υπό κράτηση για οκτώ ημέρες ύποπτος

Σε νέα σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης τρομοκρατίας που εκκρεμεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Κύπρο από ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας.

Η σύλληψη αφορά τα ίδια αδικήματα με την υπόθεση τρομοκρατίας που βρίσκεται ήδη υπό δικαστική εξέλιξη και για την οποία τρία πρόσωπα τελούν ήδη υπό κράτηση.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης, προκειμένου να συνεχιστούν οι ανακρίσεις.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και εκκρεμεί για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.