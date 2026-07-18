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Νέα σύλληψη για την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Υπό κράτηση για οκτώ ημέρες ύποπτος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η σύλληψη αφορά τα ίδια αδικήματα με την υπόθεση τρομοκρατίας που βρίσκεται ήδη υπό δικαστική εξέλιξη και για την οποία τρία πρόσωπα τελούν ήδη υπό κράτηση.

Σε νέα σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης τρομοκρατίας που εκκρεμεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Κύπρο από ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας.

Η σύλληψη αφορά τα ίδια αδικήματα με την υπόθεση τρομοκρατίας που βρίσκεται ήδη υπό δικαστική εξέλιξη και για την οποία τρία πρόσωπα τελούν ήδη υπό κράτηση.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης, προκειμένου να συνεχιστούν οι ανακρίσεις.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και εκκρεμεί για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

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