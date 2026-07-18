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| Πολιτική

Αντιδρά το Volt για το νέο Limassol Mall: «Η Λεμεσός δεν χρειάζεται άλλο εμπορικό κέντρο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Volt Λεμεσού: «Η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται με παρεκκλίσεις»

Tην κάθετη αντίθεσή της στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρήσει, κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Τοπικού Σχεδίου, άδεια για την ανέγερση νέου εμπορικού κέντρου («Limassol Mall») στα δημοτικά όρια του Δήμου Αμαθούντας, εκφράζει, σε ανακοίνωση της, η επαρχιακή επιτροπή Volt Λεμεσού.

Καταγγέλλει, παράλληλα, μεταξύ άλλων, «τη συνήθεια της πολιτείας να αντιμετωπίζει τον χωροταξικό σχεδιασμό ως εμπόδιο που παρακάμπτεται όποτε βολεύει, αντί ως εργαλείο προστασίας της ποιότητας ζωής των πολιτών».

«Η Λεμεσός δεν χρειάζεται άλλο ένα εμπορικό κέντρο χτισμένο πάνω σε παρεκκλίσεις και σε έναν κόμβο που ήδη ασφυκτιά. Χρειάζεται σχεδιασμό που σέβεται τους πολίτες της», καταλήγει.

 

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