Τ. Έρχιουρμαν για επίσκεψη Γκουτέρες: Σαφείς όροι για «διαδικασία προσανατολισμένη σε αποτελέσματα» και πλήρης συντονισμός με την Άγκυρα

Υποστηρίζουν σοβαρά τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ, αλλά απορρίπτουν σθεναρά την αντίληψη ότι το τίμημα της έλλειψης λύσης πρέπει να το πληρώσει ο τουρκοκυπριακός «λαός και τα παιδιά του» ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, «επειδή δεν θέλουμε πλέον διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων ή μια συνάντηση τύπου 5+1 για χάρη της συνάντησης».

Στην ομιλία του στον παράνομο «Μπαϊράκ» χθες, με την οποία άρχισαν οι εορτασμοί στα κατεχόμενα για την επέτειο της παράνομης τουρκικής εισβολής, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι, όπως ανέφερε και ο κ. Γκουτέρες, «θέλουμε να είμαστε προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, να επιτύχουμε αποτελέσματα σύμφωνα με τη βούληση του λαού μας για λύση και, όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, θέλουμε να επιτύχουμε μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό που συνεχίζεται από το 1963».

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε επίσης ότι ο τ/κ «λαός» ήταν πάντα σε αυτό το νησί και δεν θα δεχτεί να αγνοηθεί ή να περιφρονηθεί. Θέλουμε, συνέχισε, λύση, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας διαδικασίας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα που δεν θα δημιουργήσει νέες απογοητεύσεις.

Πρόσθεσε ότι το αίτημα του «λαού μας είναι σαφές. Αυτός ο λαός δεν θα εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματά του, την ισότητα και την ασφάλειά του σε αυτό το νησί. Αυτός ο λαός δεν θα δεχτεί σε καμία περίπτωση να είναι μειονότητα. Αυτός ο λαός δεν θα συναινέσει σε καμία περίπτωση να εμποδίζονται τα παιδιά του να γνωρίσουν τον κόσμο, να απομονώνονται από τον κόσμο. Αυτός ο λαός ήταν πάντα σε αυτό το νησί και δεν θα δεχτεί να αγνοηθεί ή να περιφρονηθεί».

Ο τ/κ «λαός», συνέχισε, έχει βούληση για λύση, λέγοντας ότι δεν θέλουν απλώς να φαίνεται ότι θέλουν μια λύση, «θέλουμε μια λύση». «Με τα μαθήματα που έχουμε πάρει από την ιστορία των διαπραγματεύσεων, ας κάνουμε πρώτα κάποια σοβαρά βήματα για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη και στη συνέχεια ας καθορίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού πριν καν ξεκινήσει, ώστε να μην προκαλέσουμε άλλη απογοήτευση».

Θέλουμε μια λύση και την επιδιώκουμε ειλικρινά, συνέχισε επαναλαμβάνοντας ότι διεξάγουν αυτή τη διαδικασία σε συνεννόηση και πλήρη συντονισμό με τη Δημοκρατία της Τουρκίας.

Ο Τ/κ ηγέτης είχε χθες συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ και την αντιπροσωπεία του που βρίσκονται στα κατεχόμενα για την επέτειο της τουρκικής εισβολής.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ο Διοικητής των Δυνάμεων του στρατού ξηράς, Στρατηγός Μετίν Τοκέλ, ο Διοικητής των Ναυτικών Δυνάμεων, Ναύαρχος Ερκουμέντ Τατλιόγλου, ο Διοικητής της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, Στρατηγός Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου, ο «διοικητής» των τ/κ «ειρηνευτικών δυνάμεων», αντιστράτηγος Σεμπαχατίν Κιλίντς, ο «διοικητής» των «δυνάμεων ασφαλείας» (GKK) υποστράτηγος Ιλκέρ Γκιοργκιούλου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Σαλίχ Αϊχάν και ο Επικεφαλής του Προσωπικού Γραφείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Ερμπίλ Οζντεμίρ.

Ο κ. Γκιουλέρ και η αντιπροσωπεία του είχαν επίσης συναντήσεις με τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ, τον «πρόεδρο της βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ και μέλη της «κυβέρνησης».

Πηγή: ΚΥΠΕ