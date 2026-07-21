Λετυμπιώτης για πόρισμα Videogate: «Δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία» η δημοσιοποίηση - Τι είπε για Χαραλάμπους και Πασχαλίδη

Δεν φέρει αντίρρηση στη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το Videogate, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο οποίος, την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι η σχετική απόφαση δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης, αλλά της Νομικής Υπηρεσίας. Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1 Κύπρου, υπερασπίστηκε επίσης τον επαναδιορισμό του ανεξάρτητου ποινικού ερευνητή Ανδρέα Πασχαλίδη, απέρριψε τις αιχμές περί επηρεασμού του και ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής του πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

«Δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία»

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η απόφαση δεν ανήκει στην κυβέρνηση.

«Δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία. Αν μας ρωτάτε, κάθε τι περισσότερο που βλέπει το φως της δημοσιότητας γύρω από αυτή την υπόθεση το θεωρούμε θετικό, γιατί θα συμβάλει στο να ξεκαθαρίσουν όλες οι σκιές που κάποιοι τεχνηέντως ήθελαν να καλλιεργήσουν ή να ενισχύσουν μέσα από μεθοδεύσεις», δήλωσε.

«Να εντοπιστεί ο πραγματικός υπαίτιος»

Αναφερόμενος στην πρόθεση του ανεξάρτητου ποινικού ερευνητή Ανδρέα Πασχαλίδη να ζητήσει παράταση των όρων εντολής του μέχρι τον Δεκέμβριο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση είναι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εντοπιστεί το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την παραγωγή του επίμαχου βίντεο.

«Δεν θα προχωρήσω σε εικασίες. Θα αναμένουμε με σοβαρότητα να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Εμείς ελπίζουμε και αυτό είναι που ζητούμε, να υπάρξει κατάληξη, να εντοπιστεί ο πραγματικός υπαίτιος, για να μπορέσει επιτέλους να δοθεί και απόλυτο φως σε αυτή την υπόθεση», ανέφερε.

«Δεν τίθεται θέμα επιστροφής», λέει για Χαραλάμπους

Σε ερώτηση αν, μετά το πόρισμα, τίθεται θέμα επιστροφής του πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε αρνητικά.

Όπως είπε, ο κ. Χαραλάμπους δεν παραιτήθηκε επειδή υπήρξε παραδοχή ενοχής, αλλά για τη διαφύλαξη της θεσμικής διαδικασίας και του θεσμικού κύρους, καθώς και λόγω της δημόσιας συζήτησης που είχε αναπτυχθεί εκείνη την περίοδο.

«Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, γιατί γνωρίζαμε την πραγματικότητα και ήμασταν απόλυτα βέβαιοι. Πλέον, μέσα από την εκτεταμένη μελέτη των 26 ωρών του βίντεο, αυτό αποδεικνύεται και με τον πλέον επίσημο και θεσμικό τρόπο», ανέφερε.

Η απάντηση για τον επαναδιορισμό Πασχαλίδη

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώνονται για τον επαναδιορισμό του Ανδρέα Πασχαλίδη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κάλεσε όσους τις διατυπώνουν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς υποστηρίζουν.

«Θα πρέπει επιτέλους στον δημόσιο λόγο να σταματήσουμε να μιλούμε με υπόνοιες, υπαινιγμούς και κουτσομπολιά. Θα πρέπει αυτοί που ασκούν αυτή την κριτική να πουν με σαφήνεια τι είναι αυτό που ισχυρίζονται. Ισχυρίζονται ότι ο κ. Πασχαλίδης, ένας έγκριτος, ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, έχει επηρεαστεί; Άρα η ποινική ανάκριση δεν είναι αντικειμενική; Αυτό ας το πουν με σαφήνεια», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κ. Πασχαλίδης είχε ήδη επιλεγεί ως ανεξάρτητος ποινικός ερευνητής μέσα από διαφορετική θεσμική διαδικασία και όχι από το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές αποστολές.

Πυρά σε ΑΚΕΛ και Άλμα

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των κομμάτων μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, ο κ. Λετυμπιώτης άσκησε κριτική στο ΑΚΕΛ και το Άλμα.

Όπως είπε, το ΑΚΕΛ δήλωσε ότι δεν ανέμενε το πόρισμα, ενώ το Άλμα είχε απορρίψει τόσο τον ανεξάρτητο ποινικό ερευνητή όσο και το πόρισμα επειδή δεν επιβεβαίωσε τις καταγγελίες του.

«Εμείς θα παραμείνουμε υπεύθυνοι, θα παραμείνουμε θεσμικά νηφάλιοι και θα σεβαστούμε τη διαδικασία. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα σεβαστούμε οποιοδήποτε πόρισμα, γιατί έχουμε απόλυτη πίστη στις διαδικασίες που ακολουθούνται», κατέληξε.