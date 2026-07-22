Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Μυστική απόβαση των Φρουρών της Επανάστασης στην Υεμένη: Το Ιράν εξοπλίζει τους Χούθι για «μπλόκο» στην Ερυθρά Θάλασσα
| Πολιτική

Ο νέος ρόλος της Ρίτας Σούπερμαν στον ΔΗΣΥ – Ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο προσφυγικής πολιτικής στο «σκιώδες υπουργικό»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ανάγκη για δίκαιες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα των εκτοπισμένων, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, τόνισε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου

 

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, συνεχίζοντας την αξιοποίηση στελεχών του κόμματος, ανακοίνωσε σήμερα την τοποθέτηση της κ. Ρίτας Σούπερμαν στη θέση της Υπεύθυνης του Χαρτοφυλακίου Προσφυγικής Πολιτικής στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε την κ. Σούπερμαν για τον αγώνα και τη σημαντική συμβολή της στο θετικό αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία και στα νέα της καθήκοντα.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, η πορεία, η γνώση και η ενασχόληση της κ. Σούπερμαν με τα θέματα των εκτοπισθέντων αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την αποτελεσματική άσκηση των νέων της καθηκόντων, αξιοποιώντας παράλληλα την πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε από τη συμμετοχή της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι φέτος συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, σημειώνοντας πως οι πρόσφυγές μας και όλοι όσοι έχασαν τις περιουσίες τους δικαιούνται μια πολιτεία που αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και διαμορφώνει δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για τη στήριξή τους. Τόνισε ακόμη ότι είναι η ώρα για ουσιαστικές προτάσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την προσφυγική πολιτική και θα δώσουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένοι συμπολίτες μας, μέχρι την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο κυπριακό.

Από την πλευρά της, η κ. Ρίτα Σούπερμαν ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις για την προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «οι αδικίες είναι πολλές». Όντως 52 χρόνια μετά οι εκτοπισθέντες παραμένουν εκτεθειμένοι και αναζητούν περισσότερη και δικαιότερη στήριξη από το κράτος, μέχρι την ώρα της επιστροφής. Άλλωστε για αυτό ακριβώς τον λόγο ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τη σύσταση και λειτουργία ενός Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών.

Tags

ΔΗΣΥSHADOW ΔΗΣΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα