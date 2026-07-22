Ο νέος ρόλος της Ρίτας Σούπερμαν στον ΔΗΣΥ – Ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο προσφυγικής πολιτικής στο «σκιώδες υπουργικό»

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, συνεχίζοντας την αξιοποίηση στελεχών του κόμματος, ανακοίνωσε σήμερα την τοποθέτηση της κ. Ρίτας Σούπερμαν στη θέση της Υπεύθυνης του Χαρτοφυλακίου Προσφυγικής Πολιτικής στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε την κ. Σούπερμαν για τον αγώνα και τη σημαντική συμβολή της στο θετικό αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία και στα νέα της καθήκοντα.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, η πορεία, η γνώση και η ενασχόληση της κ. Σούπερμαν με τα θέματα των εκτοπισθέντων αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την αποτελεσματική άσκηση των νέων της καθηκόντων, αξιοποιώντας παράλληλα την πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε από τη συμμετοχή της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι φέτος συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, σημειώνοντας πως οι πρόσφυγές μας και όλοι όσοι έχασαν τις περιουσίες τους δικαιούνται μια πολιτεία που αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και διαμορφώνει δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για τη στήριξή τους. Τόνισε ακόμη ότι είναι η ώρα για ουσιαστικές προτάσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την προσφυγική πολιτική και θα δώσουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένοι συμπολίτες μας, μέχρι την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο κυπριακό.

Από την πλευρά της, η κ. Ρίτα Σούπερμαν ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις για την προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «οι αδικίες είναι πολλές». Όντως 52 χρόνια μετά οι εκτοπισθέντες παραμένουν εκτεθειμένοι και αναζητούν περισσότερη και δικαιότερη στήριξη από το κράτος, μέχρι την ώρα της επιστροφής. Άλλωστε για αυτό ακριβώς τον λόγο ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τη σύσταση και λειτουργία ενός Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών.