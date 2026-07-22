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Πλήρη στήριξη στις προσπάθειες για Κυπριακό εξέφρασε η φον ντερ Λάιεν στην Ολγκίν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανάρτησή της, η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα χαρούμενη» για τη συνάντηση με τη κ. Ολγκίν, χαιρετίζοντας την ενεργό εμπλοκή της, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επίλυση του Κυπριακού

Την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντησή της με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σε ανάρτησή της, η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα χαρούμενη» για τη συνάντηση με τη κ. Ολγκίν, χαιρετίζοντας την ενεργό εμπλοκή της, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επίλυση του Κυπριακού «στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια με όλη τη βοήθεια και τα εργαλεία που διαθέτει», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο του νεοδιορισθέντος ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο, σημειώνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε επαφή με όλους τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς.

Από την πλευρά του ο κ. Φίτο σε δική του ανάρτηση μετά την πρώτη του συνάντηση με τη κ. Ολγκίν, έγραψε ότι «η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην υποστήριξη της διαδικασίας υπό τη ηγεσία του ΟΗΕ».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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