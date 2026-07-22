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Σενάριο επιστημονικής φαντασίας: Αυτόνομο AI «δραπέτευσε» στο διαδίκτυο και έκανε κυβερνοεπίθεση σε εταιρεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εκμεταλλεύτηκαν ευπάθεια, βγήκαν στο ανοικτό διαδίκτυο και απέκτησαν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα για να «κλέψουν» τις λύσεις της αξιολόγηση

Αυτόνομο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λειτουργούσε με προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, ξέφυγε από ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών και προκάλεσε κυβερνοεπίθεση που έπληξε τις υποδομές της startup εταιρείας Hugging Face, όπως ανακοίνωσε η OpenAI.

Η OpenAI γνωστοποίησε την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ότι το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια δοκιμής ασφαλείας των δυνατοτήτων ορισμένων από τα πιο προηγμένα μοντέλα της.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας, το αυτόνομο σύστημα κατάφερε να ξεφύγει από τους περιορισμούς του ελεγχόμενου περιβάλλοντος, να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να εισβάλει στις υποδομές της Hugging Face, επιχειρώντας να εκπληρώσει τον στόχο που του είχε τεθεί στο πλαίσιο της δοκιμής.

Η OpenAI χαρακτήρισε την παραβίαση ως «ένα πρωτοφανές κυβερνοπεριστατικό, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν υπερσύγχρονες δυνατότητες κυβερνοεπιθέσεων», επισημαίνοντας ότι προχωρά στην ενίσχυση των δικλίδων ασφαλείας της.

Η αποκάλυψη ότι προηγμένα μοντέλα της εταιρείας ευθύνονταν για την παραβίαση αναμένεται να εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ισχύ και τους κινδύνους των πλέον προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιστατικό συνέβη παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την OpenAI, τα μοντέλα είχαν τοποθετηθεί σε «ένα περιβάλλον υψηλού βαθμού απομόνωσης».

Πηγή: Reuters

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