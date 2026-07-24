Σκληρή απάντηση ΔΗΚΟ σε ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ για την ενέργεια: Ποιες υποδομές έχετε παραδώσει; Τα προβλήματα κληρονομήθηκαν

Θέση υπέρ των χειρισμών της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας εκφράζει το ΔΗΚΟ, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα δεν δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά αποτελούν συνέπεια διαχρονικών αδυναμιών και λανθασμένων αποφάσεων.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η παρούσα κατάσταση είναι αποτέλεσμα της απουσίας έγκαιρου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, της γήρανσης κρίσιμων υποδομών, της αδυναμίας αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, της έλλειψης επαρκών συστημάτων αποθήκευσης, του σκανδάλου στο Βασιλικό και των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής.

Όπως σημειώνει, η σημερινή κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί προβλήματα που συσσωρεύονταν επί σειρά ετών, κάνοντας λόγο για κρίσιμες αποφάσεις που μετατίθεντο και για λανθασμένους χειρισμούς των προηγούμενων δεκαετιών, το κόστος των οποίων επωμίζεται σήμερα ο καταναλωτής.

Το ΔΗΚΟ εκφράζει τη στήριξή του προς την κυβέρνηση και τον Υπουργό Ενέργειας, αναφέροντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα και παρεμβάσεις για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Μεταξύ αυτών, αναφέρει την υλοποίηση των πρώτων κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 120 MW, την αναβάθμιση των δικτύων, τις νέες μονάδες παραγωγής στη Δεκέλεια, την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα, καθώς και την ολοκλήρωση των υποδομών στο Βασιλικό για την έλευση φυσικού αερίου.

Παράλληλα, το κόμμα ασκεί κριτική προς ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν το δικαίωμα να ασκούν κριτική, ωστόσο οφείλουν να εξηγήσουν ποιες υποδομές και ποια έργα ολοκλήρωσαν όταν είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης.

«Η ενεργειακή ασφάλεια δεν οικοδομείται με ανακοινώσεις και εκ των υστέρων καταγγελίες. Οικοδομείται με σχεδιασμό, με επενδύσεις και με σύγχρονες υποδομές», αναφέρει το ΔΗΚΟ.