Καθ' οδόν προς το Εθνικό Συμβούλιο ο Μάικ Σπανός, ως μέλος της «Άμεσης Δημοκρατίας» - Η καυστική ανάρτηση του Κρις Τριανταφυλλίδη

Ερωτηματικά προέκυψαν από το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας Μάικ Σπανός θα εκπροσωπήσει στο Εθνικό Συμβούλιο σήμερα, τον Φειδία Παναγιώτου, πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π» ο κ. Σπανός δεν είναι μεν στέλεχος του κόμματος, ωστόσο αποτελεί μέλος. Ο ίδιος έχει εγγραφεί ως απλό μέλος μέσα από την εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας. Συνεπώς, με βάση το καταστατικο του κόμματος, μέλος, θεωρείται όποιος έχει εγγραφεί μέσα από το εν λόγω application. Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε σε κυβερνητικές πηγές από τον «Π», όπου μας ξεκαθαρίστηκε πως εφόσον είναι μέλος κόμματος ένα πρόσωπο, τότε μπορεί να το εκπροσωπήσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Η ίδια πηγή ανέφερε πως ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου είναι καθαρά συμβουλευτικός και δεν λαμβάνονται αποφάσεις δεσμευτηκές, γι' αυτό και μπορεί να εκπροσωπηθεί ένα κόμμα από μέλος ή στέλεχος του.

Ο... άσχετος Φειδίας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα -θα έλεγε κάποιος-, αφορά στην ίδια την ανάρτηση του κ. Παναγιώτου χθες Πέμπτη, όπου γνωστοποίησε την απόφαση του να εκπροσωπηθεί σήμερα από τον κ. Σπανό. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, ο οποίος εκπροσωπεί την Κύπρο στο Ευρωκοινοβούλιο, ανέφερε πως ο ίδιος δεν έχει επαρκείς γνώσεις για το Κυπριακο. Ο κ. Σπανός, δέον να σημειωθεί, ότι χαίρει της εκτίμησης από τον κ. Παναγιώτου, και τον συμβουλεύει σε θέματα οικονομία.

Διαφωνεί ο Κρίς Τριανταφυλλίδης

Στο μεταξύ η απόφαση του κ. Παναγιώτου προκάλεσε την αντίδραση του νομικού Χρίστου Τριανταφυλλίδη, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης χαρακτηρίζει «πάρα πολύ ενδιαφέρουσα» την τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος Άμεση Δημοκρατία, σύμφωνα με την οποία δεν θα συμμετάσχει ο ίδιος στη συνεδρίαση, καθώς θεωρεί ότι δεν διαθέτει επαρκή γνώση του Κυπριακού. Όπως σημειώνει, ο Φειδίας Παναγιώτου επέλεξε να εκπροσωπηθεί από πρόσωπο που δεν έχει οργανική σχέση με το κόμμα του, αλλά για το οποίο έχει θετική άποψη.

Με αφορμή την απόφαση αυτή, ο κ. Τριανταφυλλίδης διερωτάται κατά πόσο η εκπροσώπηση διά αντιπροσώπου συνάδει με το σκεπτικό σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου. Επισημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για την εκπροσώπηση ενός πολιτικού κόμματος και, κατ’ επέκταση, μιας μερίδας της κοινωνίας που συμμερίζεται συγκεκριμένες θέσεις για το Κυπριακό, αλλά για την έκφραση των προσωπικών απόψεων ενός πολιτικού αρχηγού μέσω τρίτου προσώπου.

Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να καταδεικνύει την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του θεσμού, του τρόπου λειτουργίας του και των προϋποθέσεων συμμετοχής και εκπροσώπησης στις συνεδριάσεις του.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης θέτει, παράλληλα, ζήτημα εσωκομματικών διαδικασιών, διερωτώμενος κατά πόσο εφαρμόστηκε η διαδικασία άμεσης δημοκρατίας την οποία προβάλλει το κόμμα, ώστε τα μέλη του να αποφασίσουν εάν θα εκπροσωπηθούν από τον πρόεδρό τους ή από άλλο πρόσωπο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον Μάικ Σπανό, σημειώνοντας ότι από την πλευρά της μητέρας του κατάγεται από ιστορική οικογένεια της κατεχόμενης Κερύνειας, η οποία συνδεόταν με το ξενοδοχείο «Κατσελλής», γνωστό και ως Dome Hotel.

Στο πλαίσιο αυτό, διερωτάται κατά πόσο ο κ. Σπανός γνωρίζει ότι καλείται να εκπροσωπήσει τον Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του από δωμάτιο ξενοδοχείου στην κατεχόμενη Κερύνεια, φορώντας μπουρνούζι και καπνίζοντας πούρο. Ο κ. Τριανταφυλλίδης συνδέει την εν λόγω ανάρτηση με το ευαίσθητο ζήτημα της χρήσης ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και καταλήγει απευθυνόμενος προσωπικά στον Μάικ Σπανό, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο αισθάνεται άνετα με αυτή την εκπροσώπηση.