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Αννίτα Δημητρίου: «Να αξιοποιήσουμε με σοβαρότητα την ευκαιρία που δημιουργεί η επίσκεψη Γκουτέρες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι οι επικείμενες επαφές διεξάγονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη ενότητας και υπεύθυνης στάσης, ενόψει των συναντήσεων του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Η Πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, καλωσόρισε την άφιξη στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψή του ως μια σημαντική ευκαιρία για το Κυπριακό.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί «αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνική ομοψυχία».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι οι επικείμενες επαφές διεξάγονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη ενότητας και υπεύθυνης στάσης, ενόψει των συναντήσεων του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

«Καλωσορίζουμε απόψε στην Κύπρο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Η παρουσία του αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνική ομοψυχία», έγραψε χαρακτηριστικά.

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