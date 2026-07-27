Σε ρυθμούς επίσκεψης Γκουτέρες ο τ/κ Τύπος: Προσδοκίες, σενάρια και το «αγκάθι του περιουσιακού»

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία αρχίζει σήμερα, μονοπωλεί σχεδόν τα πρωτοσέλιδα του τουρκοκυπριακού Τύπου. Οι εφημερίδες προβάλλουν με διαφορετικό τρόπο τις προσδοκίες από την παρουσία του στο νησί, τις συναντήσεις του με τους δύο ηγέτες και τις πιθανότητες επανεκκίνησης μιας ουσιαστικής διαδικασίας στο Κυπριακό.

Οι δικαστικές διαδικασίες που αφορούν τους σφετερισμούς ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, οι συλλήψεις και τα εντάλματα που έχουν εκδοθεί παρουσιάζονται από μέρος του τ/κ Τύπου ως παράγοντας που επιβαρύνει το κλίμα και επηρεάζει τις προοπτικές μιας νέας διαπραγματευτικής προσπάθειας. Παράλληλα, κυριαρχούν οι αναφορές στις συναντήσεις του Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες, στα πιθανά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στα σενάρια για μια νέα άτυπη διάσκεψη 5+1.

«Διχάστηκαν οι φεντεραλιστές»

Η «Αβρούπα» («Ευρώπη»), με κύριο τίτλο «Διχάστηκαν οι φεντεραλιστές», εστιάζει στις διαφορετικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για την υποδοχή του ΓΓ του ΟΗΕ.

Η εφημερίδα γράφει ότι η δικοινοτική πρωτοβουλία «Ειρήνη – Ενωμένη Κύπρος» θα πραγματοποιήσει αύριο στις 18.30 εκδήλωση στη νεκρή ζώνη, μπροστά από το Λήδρα Πάλας και στο Σπίτι της Συνεργασίας, προκειμένου να υποδεχθεί τον Γκουτέρες και να του μεταφέρει μήνυμα υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης.

Σύμφωνα με την «Αβρούπα», οργανώσεις, συντεχνίες και κόμματα που δεν θα συμμετάσχουν στην κοινή εκδήλωση με Ελληνοκύπριους, προγραμματίζουν ξεχωριστές κινητοποιήσεις αύριο στις 11 το πρωί σε διάφορα σημεία στα κατεχόμενα. Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που ανέλαβε το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα.

«Ο Γκουτέρες στήνει το τραπέζι»

Η «Χαλκίν Σεσί» κυκλοφορεί με τον τίτλο «Ο Γκουτέρες στήνει το τραπέζι» και παρουσιάζει την επίσκεψη ως προσπάθεια δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ φθάνει σήμερα στο νησί για τριήμερη επίσκεψη, την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά τον Μπαν Κι Μουν το 2010. Ο Γκουτέρες αναμένεται να έχει αύριο χωριστές συναντήσεις με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ την Τετάρτη οι τρεις τους θα συναντηθούν από κοινού.

Η «Χαλκίν Σεσί» επικαλείται ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους στην ατζέντα βρίσκονται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συνδέουν την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και τη Μόρφου με το λιμάνι της Αμμοχώστου και το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Αναφέρεται επίσης σε πληροφορίες ότι ο Γκουτέρες ενδέχεται να παρουσιάσει στους δύο ηγέτες ένα πλαίσιο «στρατηγικής συμφωνίας», το οποίο θα περιλαμβάνει διζωνική ομοσπονδία, σαφές διετές χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων και αποχώρηση στρατευμάτων. Κατά την εφημερίδα, βασικός στόχος του ΓΓ είναι η σύγκληση μιας νέας άτυπης διάσκεψης 5+1.

«Είμαστε έτοιμοι»

Η εφημερίδα «Ντιγιαλόγκ» έχει ως κεντρικό τίτλο τη λέξη «Έτοιμοι», προβάλλοντας τη δήλωση του Τουφάν Έρχιουρμαν ότι οι προετοιμασίες και οι διαβουλεύσεις πριν από την επίσκεψη του Γκουτέρες έχουν ολοκληρωθεί.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά στέλνει θετικό μήνυμα ενόψει των συναντήσεων και δηλώνει έτοιμη για τη διαδικασία που ενδεχομένως θα ακολουθήσει. Προβάλλει επίσης τη σημερινή συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τον Έρχιουρμαν, μετά την οποία αναμένονται δηλώσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η «Γενί Ντουζέν» , η οποία κυκλοφορεί με τίτλο «Εμείς είμαστε έτοιμοι». Η εφημερίδα προβάλλει την ανάρτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν ότι η τ/κ πλευρά ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες και τις διαβουλεύσεις της και είναι έτοιμη να εισέλθει στη νέα διαδικασία.

Παράλληλα, φιλοξενεί τη δήλωση της προέδρου του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί, ότι η επίσκεψη του Γκουτέρες πρέπει να αποτελέσει την αρχή μιας πορείας η οποία θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις και τελικά σε λύση του Κυπριακού.

«Στην ατζέντα ο Γκουτέρες»

Η «Χαβαντίς» κυκλοφορεί με τον τίτλο «Στην ατζέντα ο Γκουτέρες» και εξετάζει την επίσκεψη μέσα από τρεις βασικές παραμέτρους: τις προετοιμασίες της τ/κ πλευράς, το περιουσιακό και τις αλλαγές στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον.

Η εφημερίδα αναφέρεται στη δήλωση Έρχιουρμαν ότι οι διαβουλεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και ότι η τ/κ πλευρά εισέρχεται στη νέα περίοδο καλύτερα προετοιμασμένη. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι εξελίξεις γύρω από τις περιουσίες και οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος ατόμων που εκμεταλλεύονται ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συνοδεύουν την επίσκεψη.

Η «Χαβαντίς» επιχειρεί επίσης να συνδέσει την κινητικότητα στο Κυπριακό με τις αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο, τις διεθνείς εντάσεις και την ευρύτερη διπλωματική αναδιάταξη στην περιοχή.

«Τελευταίο τανγκό με τον Γκουτέρες»

Η «Γενί Μπακίς» επιλέγει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τελευταίο τανγκό με τον Γκουτέρες», δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η θητεία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου.

Η εφημερίδα παρουσιάζει την επίσκεψη ως πιθανώς μία από τις τελευταίες προσωπικές προσπάθειες του Γκουτέρες για να δημιουργήσει κινητικότητα στο Κυπριακό. Αναφέρεται στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, στη συμμετοχή της Ολγκίν και στην προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για ουσιαστική συνέχεια.

Η «Κίπρις», από την πλευρά της, επικεντρώνεται κυρίως στο περιουσιακό, υποστηρίζοντας ότι, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη επιχειρούν να προωθήσουν μια νέα διαδικασία, η ελληνοκυπριακή πλευρά επιταχύνει τις δικαστικές ενέργειες και την έκδοση ενταλμάτων σε σχέση με ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα. Παράλληλα, προβάλλει τις δηλώσεις Έρχιουρμαν ότι είναι έτοιμος για την επίσκεψη και για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν.