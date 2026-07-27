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| Πολιτική

Τοποθετήθηκε σε σχολείο η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

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Η τοποθέτηση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου – Πλήρες ωράριο 24 διδακτικών περιόδων για την υπουργό που αναμένεται να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση

Στο Γυμνάσιο Δροσιάς, με πλήρες διδακτικό ωράριο 24 περιόδων την εβδομάδα, τοποθετήθηκε για τη νέα σχολική χρονιά η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Η τοποθέτηση αναγράφεται στην κατάσταση με τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Η σχετική εγκύκλιος στάλθηκε στους διευθυντές και στις διευθύντριες των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και διευκρινίζει ότι οι τοποθετήσεις και μετακινήσεις θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού μέχρι τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 23:00.

Στον κατάλογο, η Μαρία Παναγιώτου εμφανίζεται με αριθμό 28939, στην κατηγορία των μόνιμων επί δοκιμασία καθηγητών και καθηγητριών και στην ειδικότητα των Φιλολογικών. Η τοποθέτησή της αφορά το Γυμνάσιο Δροσιάς για 24 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο.

Η ανακοίνωση των τοποθετήσεων βρίσκει την κ. Παναγιώτου ακόμη στην καρέκλα της Υπουργού Γεωργίας, παρότι έχει ήδη λεχθεί δημόσια ότι αναμένεται να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ούτε το πότε θα αποχωρήσει ούτε το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει, με αποτέλεσμα η κ. Παναγιώτου να εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της υπουργού.

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