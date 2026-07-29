Κυπριακό: Προειδοποιήσεις από ΓΓ για το επείγον της λύσης

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε χθες με τους δύο ηγέτες στη διαιρεμένη πρωτεύουσα, εκφράζοντας αλληλεγγύη και στήριξη προς τον λαό της Κύπρου στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Η επίτευξή της εξαρτάται από τις δύο κοινότητες και τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, σημείωσε, υπογραμμίζοντας με έμφαση και προς τους δύο ηγέτες, την πιθανή απειλή που έχει για την Κύπρο το «χάος» στην περιοχή, αλλά και πόσο μία λύση του Κυπριακού θα ενισχύσει την ασφάλεια του νησιού. Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατά την άφιξή του στο νησί, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε: «Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη. Μόνο οι Κύπρ...