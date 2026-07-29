Γκουτέρες: Νέα 5+1 για το Κυπριακό όταν ωριμάσουν οι συνθήκες - Πρόθυμα όλα τα μέρη

Μετά την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε διάσκεψη Τύπου, εξέφρασε τη βαθιά εκτίμησή του για τη θερμή υποδοχή που έτυχε κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο.

Ο κ. Γκουτέρες εξήρε την Κύπρο και ανέφερε ότι κατά τις επαφές του διαπίστωσε τη βαθιά επιθυμία των Κυπρίων να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη εργάζονται διαχρονικά προς τον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού, κάνοντας αναφορά και στις προηγούμενες συναντήσεις και πρωτοβουλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας. Τόνισε ότι κάθε προσπάθεια προς τη λύση παραμένει στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ήταν καθήκον μου να έρθω στην Κύπρο για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μου στην αναζήτηση λύσης και να υπογραμμίσω τη σημασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», δήλωσε.

Ο Γενικός Γραμματέας γνωστοποίησε επίσης ότι και οι δύο ηγέτες τον διαβεβαίωσαν για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως ανέφερε, σκοπεύει να συγκαλέσει νέα άτυπη διευρυμένη 5+1, αφού προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα εργαστεί μαζί με τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σημείωσε ότι τόσο οι δύο πλευρές, όσο και οι εγγυήτριες δυνάμεις είναι πρόθυμες για την διευρυμένη.

Απαντώντας σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα σύγκλησης της διάσκεψης 5+1, ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι υπάρχει συναίνεση όλων των εμπλεκομένων μερών, ωστόσο απαιτείται η αναγκαία προεργασία στα ζητήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη μεθοδολογία της διαδικασίας.

«Θέλω μια επιτυχημένη συνάντηση που θα ανοίξει τον δρόμο για συζητήσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία, αλλά ότι οι προσπάθειες θα προχωρήσουν «όσο το δυνατόν ταχύτερα».

«Εργαζόμαστε με στόχο να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας λύσης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο Γενικός Γραμματέας επισήμανε ότι η περιοχή βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων και παρατεταμένων συγκρούσεων.

«Πιστεύω ότι μια λύση στην Κύπρο είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τον ίδιο το λαό της Κύπρου, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνα ασταθής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι χωρίς λύση η Κύπρος καθίσταται περισσότερο ευάλωτη στους κινδύνους που αναδύονται στην ευρύτερη περιοχή.