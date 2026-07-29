Η πρώτη αντίδραση του τ/κ Τύπου στις δηλώσεις Γκουτέρες για ενδεχόμενη διευρυμένη Διάσκεψη 5+1

Ο Αντόνιο Γκουτέρες θέλει να διατηρήσει τη διαδικασία ενεργή, επιδιώκοντας όμως η επόμενη διευρυμένη συνάντηση να είναι καλά προετοιμασμένη και να μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αναφέρουν στη πλειονότητα τους τα τουρκοκυπριακά Μέσα ενημέρωσης, ως μια πρώτη αντίδραση, με το πέρας των ανακοινώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ από το παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Με συγκρατημένα θετικό τρόπο και χωρίς πανηγυρικούς τόνους, ο τουρκοκυπριακός Τύπος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανακοίνωση για νέα διευρυμένη διάσκεψη 5+1. Εντούτοις τονίζει μεν πως η Τουρκία φαίνεται να άναψε το πράσινο φως, αλλά την ίδια ώρα κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην καλή προετοιμασία που χρειάζεται με έμφαση στα Μέτρα Οικοδόμισης Εμπιστοσύνης που ζήτησε ο κ. Γκουτέρες από τους δύο ηγέτες.

Δεν δικαιολογείται αισιοδοξία Ο πολύπειρος δημοσιογράφος Τζενκ Μουλτουγιάκαλι σχολίασε με εμφανή επιφύλαξη το αποτέλεσμα των επαφών υπό τον Αντόνιο Γκουτέρες, σημειώνοντας ότι οι δύο ημέρες συνομιλιών δεν απέδωσαν κάτι περισσότερο από τη συνήθη διπλωματική αισιοδοξία. Όπως έγραψε, δεν προέκυψε νέο στρατηγικό πλαίσιο, συγκεκριμένος οδικός χάρτης ή δεσμευτική ημερομηνία για επόμενη συνάντηση, αν και η διαδικασία δεν κατέρρευσε και ο διάλογος θα συνεχιστεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι μια νέα συνάντηση σε μορφή 5 συν 1 πρέπει να προηγηθεί από ουσιαστική προετοιμασία σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και βασικά ζητήματα. Κατά τον Μουλτουγιάκαλι, η προσέγγιση αυτή παραπέμπει σχεδόν αυτούσια σε όσα υποστηρίζει εδώ και καιρό ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία μήπως η λεγόμενη προπαρασκευαστική φάση παραταθεί χωρίς τέλος, υπογραμμίζοντας ότι στο παρασκήνιο βαραίνουν και οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατήρησε ακόμη ότι οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι, σε βαθμό που, κατά την εκτίμησή του, δεν αντανακλά πλήρως το κλίμα στις δύο κοινότητες. Κατέληξε ότι η κοινωνία πρέπει να ενισχύσει ξανά τη φωνή της υπέρ της λύσης και της ειρήνης, καθώς οι διεθνείς παράγοντες δεν βιάζονται, ενώ ο χρόνος για τους Κυπρίους εξαντλείται και η στασιμότητα γίνεται ολοένα επικίνδυνη.