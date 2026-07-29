Αυξημένοι κατά 3,7% οι μισθοί το πρώτο τρίμηνο- Μέχρι €1500 λαμβάνει το 34% των υπαλλήλων

Αύξηση 3,7% καταγράφουν οι μισθοί το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, εκτιμώνται στα €2.601 σε σύγκριση με €2.508 το πρώτο τρίμηνο του 2025, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 3,7%. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, κατά 0,8%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, εκτιμώνται στα €2.776 και των γυναικών στα €2.378. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,3% και 4,2% αντίστοιχα.

Μεταξύ €1500-€2999 το μεγαλύτερο ποσοστό

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων καταγράφεται στην κατηγορία ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών €1.500–€2.999 και ανέρχεται στο 40,9%.

Μέχρι €1500 λαμβάνει το 33,9% των υπαλλήλων. Για τους Κυπρίους, το ποσοστό φθάνει το 27,4% και για τους μη Κυπρίους στο 46,7%.

Μεταξύ €3000 και €4.499 λαμβάνει το 13,1% των συνολικών υπαλλήλων, μεταξύ €4500-€5.999 το 6,4% και άνω των €6.000 το 5,7%. Άνω των €6.000 λαμβάνει το 4,3% των Κυπρίων και το 8,5% των μη-Κυπρίων.

Η κατανομή διαφοροποιείται ανά υπηκοότητα, καθώς οι Κύπριοι συγκεντρώνονται κυρίως στην κατηγορία €1.500–€2.999, ενώ στους μη-Κύπριους παρατηρείται υψηλότερη συγκέντρωση στην κατηγορία κάτω των €1.500.