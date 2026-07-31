Κόμπος μετά την συνάντηση με Φίτο: Η απάντηση για πρόοδο στο Κυπριακό βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία

Ως ιδιαίτερα σημαντική και εποικοδομητική χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Φίτο, ο οποίος διορίστηκε απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και σε σχέση με τις επαφές που θα έχει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Ήταν μια πολύ σημαντική, εποικοδομητική συνάντηση. Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα τόσο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και από άποψης του πώς προχωρούμε σε ό,τι αφορά τις διάφορες επαφές που θα έχει με όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Λευκωσία αποτιμά εξαιρετικά θετικά την επίσκεψη του κ. Φίτο στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως ο χρονισμός της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί.

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Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κ. Κόμπος επανέλαβε τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες για πρόοδο στο Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, οι ευρωτουρκικές σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός επιρροής προς την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η Λευκωσία παραμένει σταθερός υποστηρικτής της προσπάθειας τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών.

Η κυπριακή πλευρά, είπε, αναμένει τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης του κ. Φίτο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Βρυξέλλες.

«Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν πολύ σημαντικό και χρήσιμο ρόλο να διαδραματίσει», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο κ. Φίτο προγραμματίζει να μεταβεί και στην Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχεδιασμοί για τα επόμενα βήματά του.

Σημείωσε ότι ένας Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει ήδη διαύλους επικοινωνίας και σημεία επαφής με την Τουρκία, γεγονός που προσδίδει, όπως είπε, ιδιαίτερη βαρύτητα στον διορισμό του συγκεκριμένου Επιτρόπου.

Ο κ. Κόμπος συνέστησε υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος οργανωτικός σχεδιασμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν επαφές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.

«Μπορεί να έχουμε σημαντικές εξελίξεις»

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο υπάρχει αρκετός χρόνος για την επίτευξη αποτελεσμάτων, δεδομένης της επικείμενης ολοκλήρωσης της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Κόμπος αναγνώρισε την ύπαρξη του συγκεκριμένου χρονικού δεδομένου.

Τόνισε, ωστόσο, ότι έχει εκφραστεί σαφής πολιτική βούληση τόσο από τον Γενικό Γραμματέα όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκονται υπό συζήτηση κινήσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν θετικές εξελίξεις.

«Μπορεί να έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο για μας έχει σημασία είναι να υπάρχει συνεχής κινητικότητα και πρόοδος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, η κυπριακή πλευρά έχει καταθέσει σκέψεις, ιδέες και προτάσεις, ενώ αναμένεται να συζητηθούν και νέες εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσαν να επιταχυνθούν χρονικά ορισμένες διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα.

Ο κ. Κόμπος διαβεβαίωσε ότι η Λευκωσία εργάζεται για τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επίτευξη προόδου, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η καθοριστική στάση παραμένει εκείνη της Άγκυρας.

«Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα βρίσκεται στην Τουρκία», κατέληξε.