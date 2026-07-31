Φίτο από το Προεδρικό: Η ΕΕ διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία για το Κυπριακό - Θα επιστρέψω τους επόμενους μήνες

Δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, έγινε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, στο πλαίσιο της πρώτης του επίσκεψης στην Κύπρο μετά τον διορισμό του ως Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ανέφερε ότι ο νέος ρόλος που ανέλαβε είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον ίδιο, επισημαίνοντας ότι ο διορισμός του στέλνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλακεί ενεργότερα στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

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Όπως είπε, η ΕΕ επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετάσχει με σημαντικό ρόλο στη διαδικασία που διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συμβάλουμε θετικά στη διαδικασία», ανέφερε ο κ. Φίτο, υπογραμμίζοντας τη βούληση των Βρυξελλών να στηρίξουν τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι, κατά την παρούσα φάση, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να ακούσει τις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών και να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τις εξελίξεις και τις προοπτικές στο Κυπριακό.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα επιστρέψει στην Κύπρο εντός των επόμενων μηνών, στο πλαίσιο της συνέχισης των επαφών και της αποστολής του.

Ο κ. Φίτο εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της επόμενης περιόδου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα υπάρξει η ευκαιρία να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα κατά τους προσεχείς μήνες.