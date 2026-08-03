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Χριστοδουλίδης για φωτιές στην Ελλάδα: Έτοιμη να συνδράμει η Κύπρος στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Συμμετέχουμε στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται», σημείωσε.

Την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των φονικών πυρκαγιών που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος παρακολουθεί με αισθήματα οδύνης την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

«Συμμετέχουμε στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση και είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

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