Διορισμός Δρ Νεόφυτου Ζαμπά στον ΔΗΣΥ: Αναλαμβάνει τις οργανώσεις εξωτερικού και τους αποδήμους

Τον διορισμό του Δρ Νεόφυτου Ζαμπά στη θέση του Συντονιστή Οργανώσεων ΔΗΣΥ Εξωτερικού και Διασποράς ανακοίνωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ο διορισμός έγινε από την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία ευχαρίστησε τον Δρ Ζαμπά για τη συμβολή του στην προσπάθεια του κόμματος κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη βεβαιότητα ότι ο νέος Συντονιστής θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων του κόμματος με τις οργανώσεις του εξωτερικού και τους απόδημους Κυπρίους.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι οι οργανώσεις του κόμματος στο εξωτερικό και οι Κύπριοι της διασποράς αποτελούν «πυλώνα κεφαλαιώδους σημασίας», σημειώνοντας πως μέσω της δράσης και της παρουσίας τους στις χώρες όπου ζουν και δραστηριοποιούνται συμβάλλουν στην προβολή των θέσεων της Κύπρου, στη διατήρηση των δεσμών με την πατρίδα και στην ενίσχυση της προσπάθειας για το Κυπριακό.

Από την πλευρά του, ο Δρ Νεόφυτος Ζαμπάς ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη και δήλωσε ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα «με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Ζαμπάς σημείωσε ότι θα εργαστεί για τη διατήρηση στενής επικοινωνίας με τις οργανώσεις του εξωτερικού και την κυπριακή διασπορά, με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στο έργο του κόμματος.