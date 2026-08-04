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Απόπειρα εμπρησμού στον Κόρνο: Στη φυλακή για 8 μέρες 26χρονος και 28χρονη - Πολίτες απέτρεψαν τα χειρότερα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την άμεση παρέμβαση πολιτών, οι οποίοι εντόπισαν ύποπτες κινήσεις και κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν την Τρίτη, με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ο 26χρονος και η 28χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για την απόπειρα εμπρησμού δασικής έκτασης στον Κόρνο την περασμένη Κυριακή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την άμεση παρέμβαση πολιτών, οι οποίοι εντόπισαν ύποπτες κινήσεις και κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου γύρω στις 19:00 πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμο στην περιοχή Κόρνου, παρατήρησαν δύο πρόσωπα να επιβιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται από την περιοχή. Την ίδια στιγμή αντιλήφθηκαν ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση, την οποία κατάφεραν να κατασβήσουν, πριν αυτή επεκταθεί».

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, «εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 26χρονου για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας εμπρησμού σε δάσος και άλλα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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