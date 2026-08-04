Βάλλει και το ΑΚΕΛ κατά της Κυβέρνησης: «Αλλεργία στην ανάληψη ευθύνης»

Κριτική κατά της κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη εξαπολύει και το ΑΚΕΛ, με αφορμή τη συνέντευξη του Προέδρου στον ΑΝΤ1 και τις αναφορές του σε ζητήματα όπως το κόστος ηλεκτρισμού, η διαφθορά και οι πυρκαγιές.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Αλλεργία της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στην ανάληψη ευθύνης», το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πρακτική κατά την οποία οι ευθύνες αποδίδονται στους προηγούμενους, στη Βουλή ή στις περιστάσεις, «αλλά ποτέ στην ίδια την κυβέρνηση».

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η συνέντευξη του Προέδρου «επιβεβαίωσε το γνώριμο μοτίβο», σημειώνοντας ότι για ζητήματα όπως το κόστος ηλεκτρισμού, η διαφθορά και οι πυρκαγιές η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζει, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.

Παράλληλα, το κόμμα αναφέρει ότι ο κ. Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, «μαζί με τις πολιτικές, τις ευθύνες και τα αδιέξοδά της».

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται «λύσεις και αποτέλεσμα» και όχι, όπως αναφέρει, «νέες δικαιολογίες για τις ίδιες αποτυχημένες πολιτικές».