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Πρώτη αντίδραση Νικόλα για τον ανασχηματισμό: «Κάθε επιτυχία στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ συνεχάρη τους νέους υπουργούς, σημειώνοντας ότι οι προκλήσεις απαιτούν συλλογική προσπάθεια και αποφασιστικότητα

Συγχαρητήρια στους νέους υπουργούς που διορίστηκαν μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας πως οι προκλήσεις απαιτούν ενότητα, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα.

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Η αντίδραση του προέδρου του ΔΗΚΟ έρχεται μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος από την Προεδρία της Δημοκρατίας, στο οποίο το κόμμα αποκτά ενισχυμένη παρουσία, με τη συμμετοχή στελεχών του σε κυβερνητικές θέσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Παπαδόπουλος ευχήθηκε «κάθε επιτυχία στο νέο υπουργικό συμβούλιο», αναφέροντας ότι οι προκλήσεις απαιτούν ενότητα και συλλογική προσπάθεια.

«Συγχαρητήρια στους νέους υπουργούς και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο υπουργικό συμβούλιο. Οι προκλήσεις απαιτούν ενότητα, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα», έγραψε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

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