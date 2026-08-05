Στη γαλλική Meridiam το 66% της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου - Έπεσαν οι υπογραφές στο Μαξίμου για τον GSI

Υπεγράφη η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), με τη γαλλική εταιρεία να αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή ύψους 66%.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας, καθώς η συμμετοχή ενός μεγάλου διεθνούς επενδυτή ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, τη χρηματοδοτική αξιοπιστία και τις δυνατότητες υλοποίησης του έργου.

Η GSI είχε εξαρχής σχεδιαστεί ως το ειδικό εταιρικό όχημα, γνωστό ως Special Purpose Vehicle, για την ανάπτυξη και την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με πρόβλεψη για τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών. Η συμφωνία με τη Meridiam αποτελεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα, την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού.

Η απόκτηση του 66% καθιστά τη Meridiam πλειοψηφικό μέτοχο της GSI, ενώ ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και βασικός εταίρος του έργου, με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί την τεχνική ηγεσία και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της. Η είσοδος της Meridiam αναμένεται να προσθέσει διεθνή τεχνογνωσία και επενδυτική αξιοπιστία, χωρίς να μεταβάλλεται ο τεχνικός και λειτουργικός ρόλος του Έλληνα Διαχειριστή.

Η συμφωνία ακολουθεί την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ και εκτιμάται ότι ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική «δύναμη πυρός» του έργου, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σύνδεσή της με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας.

Στρατηγική συμφωνία με τη Nexans

Η είσοδος της Meridiam στη μετοχική σύνθεση της GSI συνοδεύεται από την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της Great Sea Interconnector και της γαλλικής Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου.

Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν για την επιτάχυνση των εργασιών, με πρώτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την οριστικοποίηση της διαδρομής και την τοποθέτηση του καλωδίου.

Κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα χαρακτηρίζουν την υπογραφή της συμφωνίας ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς το έργο, τον ΑΔΜΗΕ και τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμμετοχή ενός γαλλικού επενδυτικού ομίλου, σε συνδυασμό με τον κομβικό ρόλο της επίσης γαλλικής Nexans, προσδίδει ισχυρότερη ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση στο έργο.

Ποια είναι η Meridiam

Η Meridiam ιδρύθηκε το 2005, έχει έδρα το Παρίσι και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές, φορείς ανάπτυξης και διαχειριστές έργων υποδομής.

Διαθέτει παρουσία στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική και εξειδικεύεται σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές, τις οποίες αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει και διαχειρίζεται με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερα από 130 έργα υπό ανάπτυξη, κατασκευή ή λειτουργία, με τις συνολικές επενδύσεις που έχουν κινητοποιηθεί να ανέρχονται περίπου στα 100 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια της Meridiam προέρχονται κυρίως από μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικοί επενδυτικοί φορείς και δημόσιες αναπτυξιακές τράπεζες.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει στα κεφάλαια της Meridiam από το 2015, ενώ έργα της έχουν χρηματοδοτηθεί, μεταξύ άλλων, από την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα στα οποία συμμετέχει είναι το NeuConnect, η πρώτη απευθείας υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας. Πρόκειται για καλώδιο συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, ισχύος 1,4 GW και μήκους 725 χιλιομέτρων, με επένδυση ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επίσης η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Τουρ και Μπορντό στη Γαλλία, έργα αφαλάτωσης και μεταφοράς νερού στην Ιορδανία, το αεροδρόμιο της Σόφιας και το δίκτυο τραμ της Φλωρεντίας. Η Meridiam παραμένει, επίσης, ένας από τους βασικούς μετόχους του διεθνούς ομίλου ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων Suez.

Χρηματοδότηση και ρυθμιστικές εκκρεμότητες

Η συμφωνία εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών εκκρεμοτήτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν την πορεία του Great Sea Interconnector.

Η ενίσχυση της μετοχικής βάσης της GSI αναμένεται να διευκολύνει την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και να ενισχύσει τη σταθερότητα του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για την Κύπρο, η υλοποίηση της διασύνδεσης θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς θα συνδέσει για πρώτη φορά το ηλεκτρικό σύστημα της Δημοκρατίας με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού.

Η διασύνδεση αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του συστήματος, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να περιορίσει την ενεργειακή απομόνωση του νησιού.

Στο προσκήνιο και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ

Την ίδια ώρα, προχωρά η ωρίμανση της δεύτερης φάσης του ευρύτερου ενεργειακού σχεδιασμού, που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ.

Ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης, έχει ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη κόστους-οφέλους, η οποία αναμένεται να αποσταλεί στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ.

Η μελέτη αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αξιολόγηση της οικονομικής και ενεργειακής βιωσιμότητας του έργου, το οποίο θα μπορούσε μελλοντικά να συνδέσει τα ηλεκτρικά συστήματα του Ισραήλ και της Κύπρου με την Ελλάδα και, μέσω αυτής, με την ευρωπαϊκή αγορά.

Η υπογραφή της συμφωνίας με τη Meridiam και η απόκτηση του 66% της GSI από τον γαλλικό όμιλο δημιουργούν νέα δεδομένα γύρω από το έργο, ενισχύοντας τη διεθνή του διάσταση και τις προοπτικές για επιτάχυνση της υλοποίησής του.

Η ομιλία Μητσοτάκη

«Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Σήμερα είναι, πιστεύω, μια πολύ σημαντική ημέρα, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για το έργο Great Sea Interconnector. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, αλλά πιστεύω ότι και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Και η είσοδος της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector -μια εταιρεία ειδικού σκοπού που ιδρύθηκε από τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του έργου- θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του.

«Πιστεύω όμως ότι το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος και, παράλληλα, το γεγονός αυτό συνοδεύεται από την υπογραφή μιας στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans. Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν από την αρχή για να επιταχύνουν την πορεία υλοποίησης του έργου, με πρώτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση των ερευνών στον θαλάσσιο πυθμένα.

Ο ΑΔΜΗΕ θεωρώ ότι συνεισφέρει σε αυτό το έργο βαθιά εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικό επίπεδο, γνώση σε βάθος των ηλεκτρικών συστημάτων και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων, με τη διασύνδεση μεταξύ Αθήνας και Κρήτης να αποτελεί ένα παράδειγμα ιδιαίτερα σύνθετου έργου που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Και φυσικά, εσείς συνεισφέρετε διεθνή εμπειρία σε παρόμοια έργα και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση σε στρατηγικές υποδομές.

Συνδυάζοντας αυτά τα αλληλοσυμπληρούμενα πλεονεκτήματα, οι δύο εταίροι δημιουργούν μια κατά πολύ ισχυρότερη και πολύ πιο αξιόπιστη πλατφόρμα για την κατασκευή και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αφορά, φυσικά, την εταιρεία ειδικού σκοπού του έργου που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της διασύνδεσης.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί κεντρικό εταίρο σε αυτό το έργο, ενώ η συμμετοχή σας ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, οδηγεί σε καλύτερη κατανομή του ρίσκου και ενισχύει την δυνατότητα υλοποίησης. Διερευνούσαμε αυτή το ενδεχόμενο τους τελευταίους μήνες και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καταφέραμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου.

Ασφαλώς, αυτό για εμάς είναι τόσο ένα στρατηγικό έργο όσο και ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή δομή και τη σταθερότητα ολόκληρου του δικτύου στην περιοχή μας. Θα συμβάλλει ουσιαστικά στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και τη σύνδεση της χώρας με ολόκληρο το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα. Και φυσικά, θα διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει σοβαρούς, μακροπρόθεσμους διεθνείς επενδυτές για έργα στρατηγικής σημασίας. Θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι καταφέραμε να προσελκύσουμε έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο επενδυτή από την Ευρώπη στον τομέα των υποδομών και πιστεύω επίσης ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να υποστηρίξουμε την ισχυρή στρατηγική συμμετοχή, τις διεθνείς επενδύσεις, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και τον σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων και κινδύνων.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, και ανυπομονούμε να αναλάβουμε όλες τις πρωτοβουλίες ώστε το έργο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Και πάλι, καλώς ήρθατε», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.