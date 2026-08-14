Γεραπετρίτης σε Κόμπο: «Αταλάντευτη η στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου» – Μήνυμα για δίκαιη και βιώσιμη λύση

Την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης στον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο.

Ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, σημειώνεται, με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 52 ετών από τη δεύτερη φάση της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ