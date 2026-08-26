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«Πράσινο φως» για εισδοχή αποφοίτων Ριζοκαρπάσου στο Δασικό Κολέγιο χωρίς εξετάσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ειδική διαδικασία εισδοχής αποφοίτων του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την τροποποίηση των «Περί Δασικών Μαθητευόμενων Κανονισμών του 2026», με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία εισδοχής αποφοίτων του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου.

Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται διαδικασία εισδοχής στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου χωρίς γραπτές εξετάσεις. Η επιλογή του/της υποψηφίου/ας θα γίνεται με βάση τον βαθμό του Απολυτηρίου, ενώ ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει, όπως όλοι οι εισακτέοι στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου, να επιτύχει στα προβλεπόμενα αθλητικά αγωνίσματα και να πληροί τις απαιτήσεις καλής υγείας.

Η ειδική αυτή διαδικασία αφορά μία επιπρόσθετη θέση ανά ακαδημαϊκό έτος, η οποία προστίθεται στις θέσεις που προκηρύσσονται μέσω της γενικής διαδικασίας εισδοχής. Επομένως, δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται οι ευκαιρίες εισδοχής για τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη ένα έμπρακτο μέτρο στήριξης της Κυβέρνησης προς τους εγκλωβισμένους μαθητές και τις οικογένειές τους. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε στα παιδιά του Ριζοκαρπάσου περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης, δημιουργώντας πραγματικές επιλογές για το μέλλον τους.

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