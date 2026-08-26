ΠτΔ: «Είμαστε σε καλό δρόμο, βάσει των όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας»

Είμαστε σε καλό δρόμο, βάσει των όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναχωρώντας το απόγευμα της Τετάρτης από τη συνάντηση που είχε με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν στα γραφεία της αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, στην περιοχή του αεροδρομίου, στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.

Η συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 16.00, διήρκησε λίγο πάνω από δυόμιση ώρες.

Πρώτος αναχώρησε ο κ. Έρχιουρμαν, και λίγα λεπτά αργότερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δήλωσε «είμαστε σε καλό δρόμο βάσει των όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας».

Με το πέρας της συνάντησης, τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ