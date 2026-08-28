Μάχη εξουσίας στα κατεχόμενα με φόντο την ημερομηνία των «εκλογών»: UBP και CTP βγάζουν τα ξίφη τους

Η κατάθεση της πρότασης για πρόωρες «βουλευτικές» εκλογές στις 6 Δεκεμβρίου, ταυτόχρονα με τις «τοπικές», βάζει πλέον τα κατεχόμενα σε καθαρά προεκλογική τροχιά και ανεβάζει από νωρίς τους τόνους μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών δυνάμεων. Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (UBP) εμφανίζεται πεπεισμένο ότι θα παραμείνει πρώτη δύναμη και θα αποτελέσει ξανά τον βασικό κορμό της επόμενης «κυβέρνησης», ενώ το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP) απαντά ότι οι δικές του μετρήσεις δεν δείχνουν άνοδο του UBP και υποστηρίζει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στη σημερινή «κυβέρνηση» έχει ήδη παγιωθεί.

Η εκλογική αναμέτρηση, εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση από τη «βουλή», προδιαγράφεται έτσι ως μια ευθεία μάχη ανάμεσα στη συνέχεια που διεκδικεί το UBP και στην αλλαγή που επιχειρεί να εκφράσει το CTP, με τα δύο κόμματα να μπαίνουν ήδη σε φάση επιλογής υποψηφίων, οργάνωσης ψηφοδελτίων και έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Στη «βουλή» κατατέθηκε πρόταση για πρόωρη διεξαγωγή των λεγόμενων βουλευτικών εκλογών στις 6 Δεκεμβρίου 2026, ταυτόχρονα με τις «τοπικές εκλογές».

Η πρόταση δεν θα οδηγηθεί απευθείας στην «ολομέλεια», αλλά θα εξεταστεί αρχικά από την αρμόδια «επιτροπή νομικών, πολιτικών υποθέσεων και άμυνας». Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην «επιτροπή», θα παραπεμφθεί στην «ολομέλεια» για λήψη απόφασης.

Σε περίπτωση που η «βουλή» αποφασίσει την πρόωρη ανανέωση της σύνθεσής της, θα αρχίσει η 60ήμερη εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του λεγόμενου συντάγματος του ψευδοκράτους, η «βουλή» μπορεί να αποφασίσει την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των «βουλευτών».

Δύο κάλπες την ίδια ημέρα

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης επισημαίνεται ότι εντός του 2026 πρέπει ούτως ή άλλως να πραγματοποιηθούν «τοπικές εκλογές», ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα θα ακολουθούσε και νέα εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της «βουλής». Οι εισηγητές υποστηρίζουν ότι η πραγματοποίηση δύο εκλογικών αναμετρήσεων σε κοντινές ημερομηνίες θα αυξήσει σημαντικά το οικονομικό κόστος και ταυτόχρονα θα παρατείνει την περίοδο εφαρμογής εκλογικών απαγορεύσεων και άλλων περιορισμών.

Όπως σημειώνεται, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των «δημόσιων υπηρεσιών», αλλά και την οικονομική δραστηριότητα, προκαλώντας καθυστερήσεις ή ακόμη και αναστολή συγκεκριμένων έργων και διαδικασιών. Ως βασικό επιχείρημα υπέρ της ταυτόχρονης διεξαγωγής των δύο αναμετρήσεων προβάλλεται επίσης η ανάγκη περιορισμού του οικονομικού και διοικητικού κόστους.

Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες διεθνώς αλλά και στα κατεχόμενα και υποστηρίζεται ότι καθίσταται ακόμη πιο σημαντική η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η πρόταση προβλέπει συγκεκριμένα ότι οι «βουλευτικές» εκλογές θα διεξαχθούν πριν από την κανονική λήξη της περιόδου της σημερινής «βουλής», με ημερομηνία ψηφοφορίας την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2026.

UBP: «Θα είμαστε ξανά πρώτο κόμμα»

Από την πλευρά του UBP, ο λεγόμενος υπουργός Οικονομικών Οζντεμίρ Μπέροβα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις επιδόσεις του κόμματος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα αναδειχθεί πρώτη πολιτική δύναμη στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου. Ο Μπέροβα υποστήριξε ότι υπάρχει αυξημένη κινητοποίηση στη βάση και στα μέλη του κόμματος, σημειώνοντας ότι το UBP έχει ήδη ξεκινήσει την προεκλογική του δραστηριότητα.

«Κανείς να μην έχει αμφιβολία. Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας θα αναδειχθεί και πάλι πρώτο στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου 2026 και θα συνεχίσει την πορεία του», δήλωσε. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το UBP θα αποτελέσει τον βασικό κορμό της επόμενης «κυβέρνησης» συνασπισμού.

Μάχη και για τους 18 «δήμους»

Αναφερόμενος στις «τοπικές εκλογές», ο Μπέροβα υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη μείωση των «δήμων» από 28 σε 18, ενίσχυσε οικονομικά και διοικητικά τις τοπικές αρχές.

Το UBP, όπως είπε, θα κατέλθει με υποψηφίους και στους 18 «δήμους» και θεωρεί ότι είναι ανταγωνιστικό σε όλους. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Λευκωσία, την Κερύνεια και την Αμμόχωστο, σημειώνοντας ότι το κόμμα κατέρχεται με τον Μεχμέτ Ακτούντς στη Λευκωσία, τον δρ Μπεκίρ Πασάογλου στην Κερύνεια και τον επιχειρηματία Κοράλ Μποζκούρτ στην Αμμόχωστο.

«Είμαστε διεκδικητές και στους 18 δήμους», είπε, προσθέτοντας ότι στις «βουλευτικές» εκλογές το UBP φιλοδοξεί να είναι η πρώτη δύναμη και ο βασικός πυλώνας της επόμενης «κυβέρνησης».

CTP: «Δεν ισχύει ότι εμείς πέφτουμε και το UBP ανεβαίνει»

Στην αντίπερα όχθη, ο γενικός γραμματέας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Μεχμέτ Καλέ Κισί, επανέφερε το αίτημα του CTP για πρόωρες εκλογές το συντομότερο δυνατό, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση στα κατεχόμενα.

Όπως ανέφερε, το κόμμα είχε ήδη μεταφέρει το αίτημά του και στη «βουλή» και πλέον προετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία. Ο Κισί δήλωσε ότι στόχος του CTP δεν είναι απλώς να αναλάβει την εξουσία, αλλά να σχηματίσει μια ισχυρή «κυβέρνηση».

Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με πρόσωπα που απολαμβάνουν κοινωνικής εκτίμησης και θα μπορούσαν να τύχουν ευρύτερης αποδοχής, ενώ οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες μία έως δύο εβδομάδες.

Στις 15 Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι υποψηφιότητες

Ο Κισί ανέφερε ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με το CTP. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, η διαδικασία επιλογής και οριστικοποίησης των υποψηφίων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την τελική απόφαση της «βουλής» για την ημερομηνία των εκλογών. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του CTP, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αυτή αντανακλά και την προσδοκία για πολιτική αλλαγή.

Πόλεμος και για τις δημοσκοπήσεις

Η πρώτη ουσιαστική σύγκρουση μεταξύ UBP και CTP έχει ήδη μεταφερθεί και στο πεδίο των δημοσκοπήσεων.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι το CTP καταγράφει πτώση ενώ το UBP ενισχύεται, ο Κισί υποστήριξε ότι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το κόμμα δεν επιβεβαιώνουν μια τέτοια εικόνα.

Όπως ανέφερε, το CTP διεξάγει συστηματικά έρευνες κοινής γνώμης, οι οποίες, κατά τον ίδιο, δείχνουν σταθερή αύξηση της δυσαρέσκειας απέναντι στη σημερινή «κυβέρνηση».

«Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι το CTP πέφτει και το UBP ανεβαίνει», είπε, προσθέτοντας ότι «η κοινωνία θα δει ποιος λέει την αλήθεια».Ο Κισί υποστήριξε ακόμη ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν τον μοναδικό δείκτη και ότι η εικόνα που καταγράφεται στην κοινωνία είναι εξίσου σημαντική.

Κατά τον ίδιο, μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει πλέον γυρίσει την πλάτη στη σημερινή «κυβέρνηση», χρησιμοποιώντας μάλιστα τη χαρακτηριστική φράση ότι «ο δρόμος έχει αποφασίσει».

Με την ημερομηνία της 6ης Δεκεμβρίου να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του πολιτικού σχεδιασμού, UBP και CTP μπαίνουν στην εκλογική μάχη με εντελώς διαφορετικά αφηγήματα: το πρώτο επενδύει στη συνέχεια και στη διατήρηση της πρωτιάς, ενώ το δεύτερο επιχειρεί να μετατρέψει τη συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια σε αίτημα για αλλαγή.