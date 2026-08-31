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Volt: Ζητά διερεύνηση για το ναυάγιο στην Κερύνεια - «Απάνθρωπα και ρατσιστικά τα σχόλια στα social media»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Επιμένει για απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και περαιτέρω ενημέρωση από την Αστυνομία και για το συμβάν, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Ντίμης Μαυρόπουλος.

Το Volt εκφράζει ειλικρινή συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου ναυαγίου στην Κερύνεια, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι θα υπάρξει σε βάθος διερεύνηση του θέματος και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι. Επίσης εκφράζει συλληπητήρια στους οικείους του Ντίμη Μαυρόπουλου.

Σε ανακοίνωση το κόμμα χαρακτηρίζει απόλυτα απάνθρωπο και ρατσιστικό τον τρόπο με τον οποίο πολίτες, όπως αναφέρει, "εκφράζουν ευαρέσκεια για το θανατηφόρο ατύχημα με τοποθετήσεις τους σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης".

Συμπληρώνει ότι θεωρεί πως "αν πρόκειται να έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα να επανενώσουμε ξανά το νησί μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον ελέφαντα στο δωμάτιο και να εναντιωθούμε στην ρητορική μίσους και ρατσιστικά σχόλια που κάποιοι νιώθουν άνετοι να δημοσιεύουν καθημερινά".

Για το συμβάν στο οποίο έχασε την ζωή του ο Μαυρόπουλος το Volt δηλώνει πως επιμένει για απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένει περαιτέρω ενημέρωση από την Αστυνομία που έχει διαβεβαιώσει ότι διερευνά το θέμα αρμοδίως.

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