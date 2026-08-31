Αβέρωφ Νεοφύτου για την τραγωδία της Κερύνειας: «Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο συγκλονισμός»

Μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων από το ναυάγιο του φέρι μποτ ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου ανήρτησε ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι μπροστά στην τραγωδία «ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, παρακολουθώντας όσα τραγικά εκτυλίσσονται, δεν μπορεί παρά να νιώθει τον πόνο και την αγωνία των συνανθρώπων του».

«Μόνο συγκλονισμό. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια να πει κανείς», σημειώνει, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για κουράγιο και δύναμη προς όσους έχασαν παιδιά, γονείς και αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο κ. Νεοφύτου επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με τη φράση του Ρωμαίου συγγραφέα Τερέντιου, «Είμαι άνθρωπος, και τίποτε ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο», ενώ καταλήγοντας παρέθεσε το γνωστό απόφθεγμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ:

«Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί σαν συμπατριώτες, διαφορετικά θα χαθούμε μαζί σαν ανόητοι».