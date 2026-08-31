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Επένδυση-μαμούθ $7 δισ. στη Συρία από εταιρεία των ΗΑΕ για κατασκευατικά έργα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κατασκευαστική Arada υπέγραψε συμφωνία με το Συριακό Κρατικό Ταμείο για την ανάπτυξη μεγάλου έργου ακινήτων, που θα περιλαμβάνει κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας και κέντρα ψυχαγωγίας. Η συμφωνία εντάσσεται στην προσπάθεια της Δαμασκού να προσελκύσει ξένες επενδύσεις για την ανασυγκρότηση της χώρας.

 Η κατασκευαστική εταιρεία Arada των ΗΑΕ υπέγραψε σήμερα συμφωνία με το Συριακό Κρατικό Ταμείο για ένα έργο κατασκευής ακινήτων αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

   Το έργο, το πρώτο της Arada στην Συρία, θα περιλαμβάνει συγκροτήματα κατοικιών και μονάδες υγείας, σχολικά κτίρια και κέντρα ψυχαγωγίας, αναφέρει το συριακό πρακτορείο. 

   Η συμφωνία με την Arada η οποία υποστηρίζεται από τα βασίλεια του Κόλπου, υπογράφηκε σε μια στιγμή που η Συρία επιδιώκει πιο θερμές σχέσεις με τα ΗΑΕ, τα οποία κινήθηκαν πιο αργά από άλλες χώρες του Κόλπου στο θέμα της ανάπτυξης των σχέσεων με τη νεά συριακή κυβέρνηση, της οποίας ηγείται ο Αχμέντ αλ Σάρα. 

   Η Δαμασκός επιδιώκει ξένες επενδύσεις για να στηρίξει μια οικονομία που έχει καταστραφεί από έναν πόλεμο που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία και από τις δυτικές κυρώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν πλέον αρθεί. Έχει υπογράψει συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων με επενδυτές από τον Κόλπο, μεταξύ των οποίων εταιρείες από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, καθώς και με αμερικανικές εταιρείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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