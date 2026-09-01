Η άρνηση σε αλληλοβοήθεια: Βαθιά διαιρεμένοι και μπροστά στις τραγωδίες

Η θαλάσσια τραγωδία στα ανοικτά της Κερύνειας δεν ανέδειξε μόνο το δράμα των ανθρώπων που βρέθηκαν στη θάλασσα. Ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, και ένα άλλο, βαθύτερο και πολύ πιο ανησυχητικό πρόβλημα της κυπριακής πραγματικότητας, όπως είναι αδυναμία μας να αντιληφθούμε ότι, πέρα από τις πολιτικές διαφορές, τις γραμμές αντιπαράθεσης και τα ζητήματα αναγνώρισης, υπάρχει μια κοινή πατρίδα και άνθρωποι που μπορούν να χρειάζονται ο ένας τη βοή...

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