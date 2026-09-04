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Στην Κύπρο σήμερα ο Αντόνιο Κόστα: Στο επίκεντρο προϋπολογισμός της ΕΕ και Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχεται την Παρασκευή τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ, θα έχει το πρωί της Παρασκευής, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με το Πολυετές Δημοσιονομικο Πλαίσιο και το Κυπριακό να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο κ. Κόστα αναμένεται να αφιχθεί στο Προεδρικό στις 9.00 το πρωί. Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων και μετά διευρυμένες συνομιλίες. Στις 10.35 οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, ανέφερε σε χθεσινή του ενημέρωση σε λειτουργούς του Τύπου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρίσκεται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δηλαδή για την περίοδο 2028-2034. Κατά την Κυπριακή Προεδρία σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος και διαμορφώθηκε η βάση για την τελική φάση της πολιτικής διαπραγμάτευσης, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2026», ανέφερε.

Στη συνάντηση, η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει συγκεκριμένες θέσεις και σαφείς διεκδικήσεις, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο. «Διεκδικούμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό φιλόδοξο και δίκαιο, που να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα, να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών νησιωτικών κρατών και να στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή» είπε.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Λευκωσία στην προστασία των εθνικών κατανομών για την Πολιτική Συνοχής, την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη Μετανάστευση, πρόσθεσε.

Στις συνομιλίες θα τεθούν επίσης, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανταγωνιστικότητα, το Μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο.

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τον Πρόεδρο Κόστα για τις τελευταίες εξελίξεις, τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και την ενισχυμένη ευρωπαϊκή εμπλοκή, περιλαμβανομένου του ρόλου ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για Κυπριακό που έχει αναλάβει ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η συνάντηση της Παρασκευής αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης και, ταυτόχρονα, για τα θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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