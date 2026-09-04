Ζελένσκι: Αναμένονται Αμερικανοί απεσταλμένοι σε Κίεβο και Μόσχα - Μαζικά πλήγματα σε Ρωσία με 4 νεκρούς

Την επικείμενη επίσκεψη Αμερικανών απεσταλμένων στο Κίεβο και τη Μόσχα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών επαφών για τον τερματισμό του πολέμου. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με ουκρανικές επιδρομές να προκαλούν θύματα και ζημιές σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να επισκεφθούν τόσο το Κίεβο όσο και τη Μόσχα τις επόμενες ημέρες.

«Έχουμε λάβει επιβεβαίωση από την πλευρά τους ότι θα έχουν συναντήσεις σε Μόσχα και Κίεβο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη καθοριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες για τις επαφές.

Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών απεσταλμένων στο Κίεβο μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Οι ίδιοι έχουν ήδη βρεθεί επανειλημμένα στη ρωσική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της αμερικανικής διπλωματικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει αποτελέσματα.

Πυρκαγιά σε εγκατάσταση καυσίμων στο Σότσι

Την ίδια ώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι «μαζική» επίθεση ουκρανικών drones προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Σότσι, στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης, χωρίς να δώσουν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα.

Επτά νεκροί σε Μπέλγκοροντ και Ντονέτσκ

Νωρίτερα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Σεμπέκινο της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ένας γιατρός, μέλος πληρώματος ασθενοφόρου και ένα ζευγάρι πολιτών. Οι τραυματίες, ανάμεσά τους και ο οδηγός του ασθενοφόρου, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, αξιωματούχοι στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ ανέφεραν ότι άλλοι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιδρομές ουκρανικών drones σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται

Παρά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το Κίεβο εξακολουθεί να δίνει έμφαση στη διπλωματική οδό. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνέχιση της αμερικανικής εμπλοκής στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης.

Ωστόσο, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, οι μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία, ενώ η διεθνής προσοχή έχει σε μεγάλο βαθμό στραφεί και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ