ΠΕΠ: Αύριο ο διορισμός νέου Προέδρου μετά από τρεις μήνες καθυστέρησης – «Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Ένωσης» καταγγέλλει το ΑΚΕΛ

Εκκρεμεί ο διορισμός νέου Προέδρου Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), γεγονός που δημιούργησε προβλήματα τόσο στη λειτουργικότητα του οργανισμού όσο και στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του, αναφέρθηκε την Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, με τον Πρόεδρό της Νίκο Κέττηρο να αναφέρει σε δηλώσεις του ότι κατά τη συνεδρία εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την Επιτροπή πως την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει νέο Πρόεδρο της ΠΕΠ.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), καθώς ζητήματα που έχουν προκύψει με τις τουρκοκυπριακές κατοικίες στην κοινότητα Μαρί και με τις στέγες από αμίαντο στις τουρκοκυπριακές κατοικίες, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι εδώ και τρεις μήνες ζητούν να διοριστεί ο νέος Πρόεδρος της ΠΕΠ, τη στιγμή που είναι ο θεσμικός συνομιλητής της πολιτείας για τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο.

«Δυστυχώς, η αδιαφορία που επέδειξε η Κυβέρνηση, το Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει καταστήσει ανενεργή ουσιαστικά την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων εδώ και πάρα πολύ καιρό», ανέφερε ο κ. Κέττηρος. Μία Ένωση Προσφύγων, πρόσθεσε, «η οποία εκπροσωπείται σε πολλές συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν το προσφυγικό κόσμο, όπως οι Επιτροπές της διαχείρισης των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ή και της Υπηρεσίας Μέριμνας».

Όλες αυτές οι Επιτροπές, συνέχισε ο κ. Κέττηρος, αδυνατούν να συνέλθουν γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και να ορίσει μέλη της σε αυτές τις συνεδρίες.

«Πρέπει να πω ότι όταν την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίσαμε ομόφωνα η Επιτροπή να εγγράψουμε το θέμα και να το βάλουμε αυτεπάγγελτο στην Επιτροπή δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι θα έσπευδαν να διορίσουν Πρόεδρο της Επιτροπής», ανέφερε. «Ήταν μία άσκηση πίεσης προς την Κυβέρνηση για να προχωρήσει να λύσει αυτό το ζήτημα. Και χτες ενημερωθήκαμε και τηλεφωνικώς από το Υπουργείο Εσωτερικών, και σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ενημερωθήκαμε από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει Πρόεδρο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων», σημείωσε.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι δεν γνωρίζουν ποιος θα είναι.

«Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου και εμείς θα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί του για να προχωρήσουμε ζητήματα γιατί χρειαζόμαστε την Ένωση Προσφύγων να λειτουργεί ως εκπρόσωπος του προσφυγικού κόσμου. Δεν πρέπει να παραλείψω να πω ότι μας έχει λυπήσει πολύ η στάση και συμπεριφορά κάποιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εμπόδιζαν με προφάσεις όλους αυτούς τους τελευταίους 3 μήνες τη λειτουργία της ΠΕΠ», συμπλήρωσε.

Θα μπορούσε, είπε ο κ. Κέττηρος, να συνεδριάσει η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και με τον Αντιπρόεδρο, - για αυτό ορίζεται Αντιπρόεδρος-, «αλλά ακόμα και εδώ δυστυχώς στήθηκαν παιχνίδια εξουσίας τη στιγμή που θέλουμε να λέμε ότι πρώτιστο, ευθύνη και καθήκον όλων μας είναι τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου».

«Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δείχνουμε και στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μην επαναληφθεί. Το είπα και στα μέλη της Επιτροπής σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τουλάχιστον οι διαφωνίες να καταγράφονται κατά τη διάρκεια των συνεδριών», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφωνίες. Είναι αθέμιτο όμως να εμποδίζουμε τη λειτουργία μιας τέτοιας επιτροπής που όντως έχει έργο να επιτελέσει».

Σε ερώτηση αν χρειάζεται μια επικαιροποίηση ο νόμος, ο κ. Κέττηρος απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να το δουν με το νέο Πρόεδρο και τα κόμματα τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα, όντως θα πρέπει να πάρουν θέση για αυτό το ζήτημα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λυσανδρίδης, σε δηλώσεις του για το θέμα της ΠΕΠ είπε ότι «η καθυστέρηση που υπήρξε προδίδει, αν θέλετε, μία αδιαφορία για τον προσφυγικό κόσμο και δεν δικαιολογείται 3 μήνες μετά ακόμη να μην έχουμε Πρόεδρο».

Η καθυστέρηση αυτή υπήρξε, πρόσθεσε, «και δημιούργησε προβλήματα τόσο στη λειτουργικότητα του οργανισμού όσο και στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του, και σίγουρα έγινε εν μέσω επίσκεψης του κυρίου Γκουτέρες στην Κύπρο, όπως γνωρίζετε, πριν από ένα ενάμιση μήνα, καθώς και μέσα στην περίοδο όπου οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους αγωνιζομένους και τους πεσόντες μας ήταν στην επικαιρότητα».

Σίγουρα, είπε, «αναμένουμε αυτό το θέμα να λυθεί άμεσα και ευελπιστούμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε για διορισμό νέου Προέδρου αύριο θα υλοποιηθούν». «Σε διαφορετική περίπτωση, τα μέτρα και η αντίδραση τόσο των κομμάτων όσο και της Επιτροπής θα είναι ακόμη πιο έντονη», σημείωσε.

Σε ερώτηση ποια απάντηση δόθηκε για την καθυστέρηση διορισμού Προέδρου της ΠΕΠ, ο κ. Λυσανδρίδης είπε ότι «δεν μπορώ να πω ότι δόθηκε συγκεκριμένη δικαιολογία, όμως εφόσον με ρωτάτε, οφείλω να πω ότι τόσο η ΠΕΠ με επιστολές της, όσο και εγώ προσωπικά με διάφορες παρεμβάσεις, είχαμε ενημερώσει και το Υπουργείο, το οποίο γνώριζε και ήταν από την πρώτη στιγμή, από τις 29 Μαΐου συγκεκριμένα, υπόψιν του Υπουργείου το θέμα, και ο ίδιος ο Υπουργός θεωρώ ότι ήταν ενήμερος και είχε προβεί στα διαβήματα που έπρεπε να προβεί ως Υπουργός».

«Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ρωτήσετε το Προεδρικό γιατί δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής», κατέληξε.

Ικανοποίηση Επιτροπής για απόφαση θεσμοθέτησης ανεξάρτητου δευτεροβάθμιου σώματος για τ/κ κατοικίες

Αναφορικά με τα άλλα δύο θέματα που αφορούν τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, μία που αφορά τις κατοικίες και τη μεταστέγαση στο Μαρί και το δεύτερο που αφορούσε την αντικατάσταση των στεγών με αμίαντο στον Άγιο Ιωάννη στην Πάφο, ο κ. Κέττηρος είπε ότι είναι ζητήματα καθημερινότητας πολλές φορές, που προκύπτουν σε ότι αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών.

«Θα ήθελα σήμερα να εκφράσω την ικανοποίηση μας για το γεγονός ότι έχει αποφασιστεί και έχει υιοθετηθεί η εισήγηση, την οποία είχαμε θέσει για τη θεσμοθέτηση ανεξάρτητου δευτεροβάθμιου Σώματος, το οποίο θα εξετάζει τις ενστάσεις που αφορούν τα ενοίκια ή και την παραχώρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών. Αυτό είναι όντως ένα βήμα προς τα εμπρός», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «διασφαλίζει την ισονομία και διασφαλίζει και το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει για τη μοριοδότησή του, αλλά και για τους λόγους τους οποίους εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε. Να γνωρίζει τους λόγους γιατί το ύψος του ενοικίου του καθορίστηκε σε ένα σημείο ή σε πιο χαμηλό σημείο, να γνωρίζει και να μπορεί να εφεσιβάλει αυτή την απόφαση της Υπηρεσίας τουρκοκυπριακών και να διεκδικήσει το δίκαιο ή το άδικο, το οποίο διεκδικεί».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων ανέφερε ότι σε αυτό το Σώμα δεν θα συμμετέχει όπως είχε λεχθεί η Διευθύντρια της Υπηρεσίας, η οποία επικυρώνει τις αποφάσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών.

«Αναμένονται και άλλες επικαιροποιήσεις των κανονισμών, καθώς κατά την εφαρμογή τους διαπιστώνουμε και εμείς ότι υπάρχουν αδυναμίες και αυτές τις αδυναμίες σε συνεργασία και με τα άλλα κόμματα και με την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών θέλουμε να τις περιορίσουμε», συμπλήρωσε.

Στις δικές του δηλώσεις σε σχέση με το θέμα της μεταστέγασης του Μαρί, ο κ. Λυσανδρίδης είπε ότι είναι ένα θέμα που χρονίζει και χρονολογείται πίσω στο 1998.

«Διαπιστώνουμε ότι οι σταδιακές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και η μακροχρόνια αυτή διαδικασία έχει δημιουργήσει δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μία οριζόντια απόφαση ή με μία ομόφωνη ή αν θέλετε γενική αντιμετώπιση των πραγμάτων», ανέφερε.

Εξήγησε ότι «υπάρχουν εξατομικευμένες περιπτώσεις, υπάρχουν υπερήλικες, υπάρχουν παιδιά που έχουν μεταστεγαστεί σε οικίσκους που είχαν χτιστεί για τους γονείς και τους παππούδες τους και χρειάζεται να δούμε πώς χειριζόμαστε αυτή την ομάδα του προσφυγικού κόσμου με ευαισθησία, αλλά πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια, για την οποία πρέπει να μεριμνήσουμε για τους κατοίκους της περιοχής γύρω από το ενεργειακό κέντρο και το Μαρί».

Πηγή: ΚΥΠΕ