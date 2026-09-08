Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στα κατεχόμενα – Ψεκασμοί και έλεγχοι για εστίες κουνουπιών στη Λευκωσία

Συνεχίζονται στα κατεχόμενα τα μέτρα κατά της εμφάνισης κρουσμάτων το ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην κατεχόμενη Λευκωσία, κοντά σε σημεία όπου εντοπίστηκαν περιστατικά στις ελεύθερες περιοχές.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο «δήμος» Λευκωσίας με 7 συνεργεία κάνει ελέγχους για να εντοπίσει τυχόν εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών και γιαπρόληψη του σχηματισμού προνυμφών.

Ο κτηνίατρος Ερκούτ Οζγιοράϊ, επικεφαλής του «τμήματος περιβαλλοντικής και υγείας» του «δήμου» Λευκωσίας, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών καταπολέμησης των κουνουπιών, οι ομάδες συνεχίζουν τους ψεκασμούς σε περιοχές όπου μπορούν να αναπαραχθούν τα κουνούπια, συμπεριλαμβανομένων δοχείων γεμάτων με νερό, λιμνών με ύδατα που δεν χρησιμοποιούνται, δεξαμενών που αποσυντίθενται, υπονόμων, λιμνών γύρω από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά και όλων των λιμνών και περιοχών με υψηλές συγκεντρώσεις νερού.

Ο «δήμαρχος» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το «υπουργείο υγείας» και σημείωσε ότι τα κουνούπια "δεν γνωρίζουν σύνορα και η καταπολέμηση είναι κοινή ευθύνη όλων των πλευρών".

Ο βιολόγος και ειδικός περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Τουρκάι Οϊκέν, ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά υπάρχει μια σαφής οικολογική πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί και τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιστημονική προσέγγιση από την άποψη της δημόσιας υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ