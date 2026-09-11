Ο Χριστοδουλίδης επιμένει για το Πυρόι: Προτεραιότητα το άνοιγμα του οδοφράγματος

Προτεραιότητα για την ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να αποτελεί το άνοιγμα του οδοφράγματος Πυροΐου, ενόψει και της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στην Αθηένου, στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του δήμου. «Μιλάμε για μια απόσταση, εσείς το γνωρίζετε, από το Πυρόι στην Αγλαντζιά περίπου 12 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε τι σημαίνει το άνοιγμα αυτού του οδοφράγματος, 12 μόνο χιλιόμετρα να βρίσκεσαι από εδώ στη Λευκωσία. Και ακριβώς για αυτό τον λόγο θα επιμένουμε». Σημείωσε ότι στην τελευταία συνάντηση στην παρουσία του ΓΓ των ΗΕ, παρουσίασε μια συμβιβαστική πρόταση λέγοντας ότι είναι ένα reasonable compromise (λογικός συμβιβασμός), «το αποδεχθήκαμε, όμως, δυστυχώς, υπήρξε άρνηση από τουρκικής πλευράς, αλλά ενόψει της μετάβασης μου στη Νέα Υόρκη αυτό το θέμα συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για μας» τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Αθηένου και τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη κατοχή, σημειώνοντας ότι η γεωγραφική απομόνωση και η γραμμή κατάπαυσης του πυρός επηρεάζουν την καθημερινότητα, τις μετακινήσεις, την οικονομική δραστηριότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για την Αθηένου και τις αναπτυξιακές της προοπτικές χωρίς να μιλάμε για την παράνομη κατοχή από το 1974» είπε, προσθέτοντας ότι «οι συνέπειες της κατοχής δεν αποτελούν μια αφηρημένη πολιτική έννοια. Είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει την καθημερινότητα, τις μετακινήσεις, την οικονομική δραστηριότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός ολόκληρου Δήμου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής».

Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης ώστε η Αθηένου να καταστεί ένας ακόμη πιο ελκυστικός τόπος να ζεις ενώ ανέφερε ότι «σε αυτή την προσπάθεια στην ίδια συλλογιστική περιλαμβάνονται και τα Στεγαστικά Σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών στο οποίο συμμετέχει η Αθηένου, έχοντας ένα πρωταγωνιστικό ρόλο». Ανέφερε επίσης ότι στην Αθηένου έχουν εγκριθεί 121 αιτήσεις οικογενειών και ένα ποσό που ξεπερνά τα €5,3 εκατομμύρια.

Σε εκτός κειμένου ομιλία ανακοίνωσε παράλληλα ότι εγκρίθηκε το αίτημα παραχώρησης του κτηρίου της πρώην Συνεργατικής καθώς επίσης και η αντικατάσταση φωτισμού στο γήπεδο του Οεθέλλου. «Ανακοινώνω ότι θα το κάνουμε και αυτό», είπε ο Πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ