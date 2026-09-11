Η Αλγερία ανακοίνωσε πως διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με τα ΗΑΕ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλγερίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τη χώρα για «προκλητικές ενέργειες», καθώς το Αλγέρι κατηγορεί εδώ και χρόνια το Αμπού Ντάμπι ότι αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής.

Οι αρχές πρόσθεσαν αμέσως μετά πως κλείνουν τον εναέριο χώρο της Αλγερίας στα στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη των Εμιράτων.

Η αλγερινή Κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι έλαβε την απόφαση αυτή αφού «εξάντλησε όλες τις οδούς που θα επέτρεπαν να διατηρηθούν οι διμερείς σχέσεις».

Τα ΗΑΕ από την πλευρά τους ανέφεραν πως ελπίζουν ότι η απόφαση που έλαβε το Αλγέρι είναι «προσωρινή».

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων τόνισε, εξάλλου, την «εκτίμησή τους» για τον «αδελφό αλγερινό λαό» και την «προσήλωσή» τους στις σχέσεις «που ενώνουν τους δυο λαούς».

Η αλγερινή διπλωματία ανέφερε ότι ειδοποίησε για την απόφαση αυτή τον πρεσβευτή των Εμιράτων, δίνοντάς του «48 ώρες (...) για να συμμορφωθεί» προς αυτή.

Στην ανακοίνωσή της επικαλέστηκε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, «προκλητικές ή εχθρικές ενέργειες» από πλευράς ΗΑΕ, που κατ' αυτή έχουν «πολλαπλασιαστεί».

Το Υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα (1:00 π.μ. ώρα Κύπρου). Το μέτρο αυτό δεν αφορά πάντως για την ώρα παρά μόνο «τις εμπορικές πτήσεις» των Εμιράτων «από ή προς το διεθνές αεροδρόμιο του Αλγερίου» και θα εφαρμοστεί τουλάχιστον «ως το τέλος του 2026».

Ο Αλγερινός Πρόεδρος, Αμπντελματζίντ Ταμπούν, κατηγορεί εδώ και καιρό τα ΗΑΕ ότι επιδίδονται σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες σε κράτη της περιοχής, ιδίως στο Μαλί, στη Λιβύη και στο Σουδάν.

«Όπου πατάνε πόδι, χύνεται αίμα», κατήγγειλε πρόσφατα σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, χαρακτηρίζοντας τα Εμιράτα «μικροσκοπικό κράτος» με «πολύ αρνητικό αντίκτυπο».

«Το μόνο που θέλει η Αλγερία είναι το κράτος αυτό να απομακρυνθεί, ώστε να πάψει η αιματοχυσία στο σπίτι μας», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ότι θα είχε προχωρήσει σε διπλωματική ρήξη καιρό πριν, αλλά το Αλγέρι δεν ήθελε να χειροτερέψει τις διαιρέσεις των αραβικών εθνών.

Το Αλγέρι θεωρεί αυτή την ανάμιξη που καταλογίζει στα ΗΑΕ «όχι μόνο ενάντια στις αρχές του ως προς την εξωτερική πολιτική, αλλά επίσης έμμεση απειλή για την ασφάλειά του», εξηγεί.

Αναφέρθηκε ακόμη σε «υποστήριξη των Εμιράτων στον Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη», τον ισχυρό στρατηγό που ελέγχει το ανατολικό τμήμα της χώρας αυτής, και «στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, παραστρατιωτικοί) στο Σουδάν, που κατηγορούνται αξιόπιστα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το Αμπού Ντάμπι διαψεύδει πάγια τις κατηγορίες πως αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις αυτών των δυο κρατών.

Η επιδείνωση των σχέσεων των δυο κρατών εγγράφεται επίσης στο πλαίσιο ευρύτερων διπλωματικών αποκλίσεων ανάμεσά τους. Το Αλγέρι εναντιώνεται στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ στην οποία προχώρησαν αραβικές κυβερνήσεις με αμερικανική παραίνεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής των ΗΑΕ.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ