Μπαράζ ελέγχων και συλλήψεων σε ένα βράδυ από την Αστυνομία - Πολλές και οι τροχαίες παραβάσεις

Στη σύλληψη δεκατεσσάρων προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Εξάλλου, έγιναν 188 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως, μεταξύ άλλων, διαρρήξεις και κλοπές (τρία πρόσωπα), κλοπές (δύο πρόσωπα), εξάσκηση του επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα χωρίς άδεια (τρία πρόσωπα), παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου (δύο πρόσωπα), καθώς και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 449 οδηγοί και 125 επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 188 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 54 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 89 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.