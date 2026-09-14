Κυπριακό: Μεθοδολογία και ΜΟΕ συζητήθηκαν στο προπαρασκευαστικό τετ-α-τετ Μενέλαου και Ντανά

Μία ουσιαστική συνάντηση είχε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, το απόγευμα της Δευτέρας, ανέφεραν έγκυρες πηγές στο ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση, στη συνάντησή τους Μενελάου-Ντανά κάλυψαν θέματα ουσίας, μεθοδολογία και μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Η συνάντηση αυτή είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, ενόψει της συνάντησης Προέδρου Χριστοδουλίδη και Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11 π.μ.

Πηγή: ΚΥΠΕ