Restart στους Οικολόγους: Εσωκομματικές εκλογές στις 14 Νοεμβρίου – Ποια ονόματα ακούγονται για την ηγεσία

Σε ρυθμούς εσωκομματικών εκλογών κινείται πλέον το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών μετά και την απόφαση του Έκτακτου Συνέδριου για στήσιμο κάλπης στις 14 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Συνέδριο και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής όπου Αποφασίστηκε η διενέργεια Έκτακτου Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Το Κίνημα διευκρινίζει ότι η «εκλογική διαδικασία αφορά τις θέσεις του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και του Αντιπροέδρου Β». Προσθέτει δε ότι «θα γίνει αναπλήρωση κάποιων θέσεων στην Κεντρική και Πολιτική Επιτροπή και στις Επαρχιακές Επιτροπές».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η απόφαση για ενεργοποίηση του άρθρου 61 του Καταστατικού του κόμματος, «με βάση το οποίο καταργούνται προσωρινά και υπό προϋποθέσεις όλα τα απαιτούμενα προϋπηρεσίας στο Κίνημα, για τη συμμετοχή στις εκλογές του Κινήματος». Πρόκειται για «χαλάρωση», που σύμφωνα με το Κίνημα, «αφορά τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη και φίλους του Κινήματος, τα μέλη των συνδεδεμένων οργανώσεων και τα πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει ως συνεργαζόμενα σε εκλογές (βουλευτικές, ευρωεκλογές, δημοτικές εκλογές)».

Όπως είχε αναφέρει ο «Π» σε παλαιότερο ρεπορτάζ, στο Κίνημα υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια ανανέωσης προσώπων. Αυτό διότι παρατηρήθηκε μια γήρανση σε επίπεδο στελεχών αφού τα ιδρυτικά μέλη δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά στελεχών. Συνεπώς η ενεργοποίηση του άρθρου 61 έχει στόχο να επιτρέψει σε πρόσωπα ήταν υποψήφιοι του Κινήματος στις βουλευτικές εκλογές να διεκδικήσουν θέση στην ηγεσία. Δηλαδή συνεργαζόμενα άτομα που δεν ήταν μέλη του Κινήματος την περίοδο των βουλευτικών εκλογών.

Ονόματα

Υπενθυμίζεται ότι το Κίνημα υπέστη οδυνηρή ήττα στις βουλευτικές εκλογές και έμεινε εκτός Βουλής μετά από 25 χρόνια συνεχούς κοινοβουλευτικής παρουσίας. Τις επόμενες ημέρες η ηγεσία έθεσε την παραίτηση της ενώπιον των συλλογικών οργάνων και άρχισαν οι διαδικασίας για διοργάνωση εκλογικού συνέδριου.

Ο υπό παραίτηση πρόεδρος του Κινήματος Σταύρος Παπαδούρης δεν έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά του και είναι άγνωστο εάν θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία. Βέβαια η ενεργοποίηση του άρθρου 61 ήταν μέσα στις προθέσεις του κ. Παπαδούρη και η απόφαση της Κυριακής αποτελεί προπομπός της υποψηφιότητάς του.

Πολύ πιθανή θεωρείται και η υποψηφιότητα της Μαρίας Κολά για μία από τρεις θέσεις στην ηγεσία του Κινήματος. Η κ. Κολά είχε εκλεγεί αναπληρώτρια πρόεδρος του κόμματος στο Έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο του περασμένου Φεβρουάριου.

Νέα πρόσωπα

Η ενεργοποίηση του άρθρου 61 κάνει πλέον ξεκάθαρο ότι θα διεκδικήσουν θέση στην ηγεσία του Κινήματος και ορισμένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα κατά τις βουλευτικές εκλογές. Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι κάποια από αυτά τα πρόσωπα έδωσαν το παρών τους και στο Έκτακτο Συνέδριο της περασμένης Κυριακής.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Θεοφάνους που κατήλθε ως υποψήφιος βουλευτής με τους Οικολόγους δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές. Αντίθετα, ακούγεται έντονα το όνομα του ποινικολόγου Ανδρέα Χρίστου, ο οποίος ήταν και πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στην επαρχία Λευκωσίας. Στα πηγαδάκια ακούγονται και τα ονόματα των Γιάννη Οικονόμου, Βαλέριου Δανιηλίδη, Οζ Καραχάν και Εύη Χατζηγιάννη Σταυρή.

Στα πηγαδάκια ακούγονται και ονόματα μελών του Κινήματος όπως της Κατερίνας Χατζηστυλλή, της Έλενας Κοζάκου Λυμπουρή και της Σταυρούλας Δημητρίου.