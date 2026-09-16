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Παραιτήθηκε από την προεδρία της Νεολαίας ΕΔΕΚ η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή - Ανοίγει η κούρσα διαδοχής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΔΕΚ

Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Νεολαίας ΕΔΕΚ η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή λόγω της εκλογής της στην προεδρία του κόμματος.

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Σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η κ. Μακρή αναφέρει ότι υπέβαλε παραίτηση κατά τη συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας την περασμένη Κυριακή.

Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την εκλογή νέου προέδρου της Νεολαίας του κόμματος.

Η ανάρτηση της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή:

Την περασμένη Κυριακή έκλεισε ένας κύκλος. Ένας κύκλος γεμάτος συγκινήσεις, εμπειρίες και πολύτιμα εφόδια.

Κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΕΔΕΚ υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση της Προέδρου Νεολαίας, την οποία είχα την τιμή να υπηρετώ για σχεδόν έναν χρόνο. Ο λόγος της παραίτησής μου είναι γνωστός αφού πλέον υπηρετώ την ΕΔΕΚ από τη θέση του προέδρου.

Από τη θητεία μου στη Νεολαία κρατώ τις αμέτρητες ώρες με τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες μου, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις δυσκολίες και τις εμπειρίες. Μα πάνω απ’ όλα, κρατώ την περηφάνια και την τιμή που είχα να υπηρετήσω την ιστορική Νεολαία της ΕΔΕΚ από τη θέση της Προέδρου της.

Στέκομαι σήμερα εδώ, απέναντι στην πλούσια και βαριά ιστορία της ΕΔΕΚ, υπόλογη στον κόσμο της, έχοντας μία και μόνο υποχρέωση:

Να υλοποιήσω την απαίτηση των μελών της.

Να ενώσουμε ξανά τα κομμάτια μας.

Να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία και τη συλλογικότητα.

Να σταθούμε ξανά δυνατοί και περήφανοι στα πόδια μας.

Δηλώνω σήμερα ότι, με την ίδια αγωνιστικότητα, το ίδιο αίσθημα τιμής και την ίδια συναίσθηση ευθύνης, θα υπηρετήσω πλέον την ΕΔΕΚ.

Ευχαριστώ τα μέλη της Νεολαίας ΕΔΕΚ και όλους τους συναγωνιστές και συναγωνίστριες που στάθηκαν και στέκονται δίπλα μου.

Θα παραμείνω πάντοτε δίπλα στη Νεολαία ΕΔΕΚ για οτιδήποτε με χρειαστεί το νέο Κεντρικό Συμβούλιο.

Κάθε νέος και Λοΐζου.

Ο αγώνας συνεχίζεται.

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