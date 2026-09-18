Επανεκκίνηση στη ΔΗΠΑ με Καρογιάν: Ενισχύει την οργάνωση και διορίζει Κουμή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στην επόμενη ημέρα της οργανωτικής της ανασυγκρότησης στρέφει την προσοχή της η Δημοκρατική Παράταξη, με το Πολιτικό Γραφείο να αποφασίζει σειρά κινήσεων για την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στη βάση και στην κοινωνία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, το Πολιτικό Γραφείο συνήλθε σήμερα με αποκλειστικό θέμα την πορεία ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης της Παράταξης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, ενημέρωσε τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου για τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του Οργανωτικού και στην προσπάθεια επανασύνδεσης της Παράταξης με τη βάση, τα στελέχη, τα μέλη και την κοινωνία.

Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου κατέθεσαν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους για τις ενέργειες που θα πρέπει να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη ΔΗΠΑ, συμφωνήθηκε η επανενεργοποίηση των Ομάδων Παραγωγής Πολιτικής της Παράταξης, καθώς και η σύσταση Κλαδικών Οργανώσεων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση του ρόλου και της παρουσίας της Γυναικείας Οργάνωσης και της Οργάνωσης Νεολαίας.

Νέος Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε επίσης ομόφωνα τον διορισμό του Ρένου Κουμή στη θέση του Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δημοκρατικής Παράταξης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Κουμή αναλαμβάνει την ευθύνη για τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους εκλεγμένους τοπικούς αξιωματούχους της Παράταξης σε παγκύπρια βάση.

Οι αποφάσεις εντάσσονται, σύμφωνα με τη ΔΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης και συλλογικής προσπάθειας για την ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση της Παράταξης.