Το Καμπ Νου «γονατίζει» οικονομικά την Μπαρτσελόνα: Ζητά άλλα 510 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση

Η Μπαρτσελόνα ζητά νέα χρηματοδότηση συνολικού ύψους 510 εκατ. ευρώ, την ώρα που το μέλλον των οικονομικών της εξακολουθεί να συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Καμπ Νου. Τα μέλη της καλούνται το Σάββατο να εγκρίνουν επιπλέον 300 εκατ. ευρώ στη χρηματοδότηση του Espai Barça, πάνω από τα 1,45 δισ. ευρώ που είχαν συμφωνηθεί αρχικά για το έργο.

Παράλληλα, ο σύλλογος χρειάζεται ακόμη 210 εκατ. ευρώ για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις στη ρευστότητα που έχουν προκύψει από την καθυστέρηση των εσόδων του νέου γηπέδου. Συνολικά, πρόκειται για άλλα 510 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης.

Η αύξηση της χρηματοδότησης έρχεται λόγω των επιπλέον δαπανών που προέκυψαν στην πορεία του έργου. Ο σύλλογος αποδίδει την υπέρβαση τόσο σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως το γεωπολιτικό περιβάλλον και η δυσκολία εξεύρεσης εργατικού δυναμικού, όσο και σε βελτιώσεις που προστέθηκαν στο αρχικό σχέδιο.

Με τις νέες ανάγκες χρηματοδότησης, η συνολική οφειλή του συλλόγου φτάνει τα 2,68 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,8 δισ. συνδέονται με την κατασκευή του νέου γηπέδου. Το Καμπ Νου λειτουργεί σήμερα με περίπου 62.000 θεατές. Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να επιστρέψει προσωρινά στο Μοντζουίκ για τη σεζόν 2027-28, λόγω των εργασιών για την οροφή, και να επιστρέψει στο Καμπ Νου τον Φεβρουάριο του 2028, με χωρητικότητα περίπου 95.000 θέσεων.

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους προβλέπεται να φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητα των 105.000 θεατών, ενώ η πλήρης λειτουργία των VIP χώρων αναμένεται να ολοκληρωθεί ενόψει της σεζόν 2029-30. Τότε το Καμπ Νου θα φιλοξενήσει και τον τελικό του Champions League, που έχει ήδη ανατεθεί στη Βαρκελώνη για το 2029.

Για τη φετινή σεζόν ο σύλλογος προβλέπει έσοδα εκμετάλλευσης 1,195 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 135 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Από αυτή την αύξηση, περίπου 60 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από το γήπεδο, με τα σχετικά έσοδα να ανεβαίνουν από περίπου 225 σε 285 εκατ. ευρώ.

Το μεγάλο άλμα, όμως, τοποθετείται στη σεζόν 2030-31. Η Μπαρτσελόνα προβλέπει τότε έσοδα περίπου 1,45 δισ. ευρώ και EBITDA 370 εκατ. ευρώ, έναντι 184 εκατ. ευρώ σήμερα. Η λογική είναι απλή: όταν το Camp Nou λειτουργήσει πλήρως, ο σύλλογος θα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη δημιουργία ταμειακών ροών και σταδιακά να βελτιώσει την καθαρή του θέση.

Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τότε η Barça θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τη χρηματοδότηση του Espai Barça. Η καθαρή θέση του συλλόγου παραμένει αρνητική και μάλιστα επιδεινώθηκε από τα 153 στα 168 εκατ. ευρώ. Το μέγεθος έχει και άμεση σημασία για το Financial Fair Play της UEFA. Η Μπαρτσελόνα χρειάζεται να βελτιώσει την καθαρή της θέση κατά 10% για να αποφύγει πιθανή ποινή 45 εκατ. ευρώ.

Ο σύλλογος εξετάζει ξανά τη λύση της subordinated debt, όπως έκανε και την προηγούμενη σεζόν, όταν άντλησε περίπου 90 εκατ. ευρώ τα οποία μπορούσαν να υπολογιστούν για τους κανόνες της UEFA. Στα λογιστικά βιβλία, η «Μπάρτσα» εμφανίζει ενεργητικό 2,732 δισ. ευρώ. Η αξία της ποδοσφαιρικής ομάδας, όμως, είναι αρκετά διαφορετική στην αγορά.

Η λογιστική αξία της plantilla ανέρχεται περίπου στα 276 εκατ. ευρώ, ενώ η Transfermarkt την υπολογίζει γύρω στα 1,26 δισ. ευρώ. Η ομάδα επικαλείται επίσης την αποτίμηση της Forbes, η οποία τοποθετεί την αξία του συλλόγου περίπου στα 6,5 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ