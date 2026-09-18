Πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο

Πτώση κατέγραψε στη σημερινή τελευταία συνάντηση της εβδομάδας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σημειώνοντας εβδομαδιαίες ζημιές της τάξης του 1,18%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 315,02 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €363.099,30.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 185,09 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,85%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,38%.

Αντίθετα, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,12%, της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,12% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,35%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €265.510,79 (τιμή κλεισίματος €10,43 – πτώση 1,79%), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €63.271,50 (τιμή κλεισίματος €1,38 – πτώση 0,36%), της Logicom με €12.236,20 (τιμή κλεισίματος €2,70 – πτώση 3,57%), της Louis plc με €8.064,80 (τιμή κλεισίματος €0,11 – πτώση 0,91%) και της Petrolina με €6.231,63 (τιμή κλεισίματος €1,19 – πτώση 0,83%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά, ενώ 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 125.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 3.542.466 συνήθων μετοχών της εταιρείας «GLOBALWEALTH GROUP PLC» ονομαστικής αξίας €0,001, καθώς και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ, σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Οι εν λόγω μετοχές, εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγμα για παραχώρηση 40.718 συνήθων μετοχών της εταιρείας Wealthyhood Ltd.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 105.436.963 μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ