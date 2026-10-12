Έρχιουρμαν: Πρόβλημα υγείας ανατρέπει το πρόγραμμά του – Αναβάλλει το ταξίδι στην Άγκυρα, λένε τουρκικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA, η αναβολή της επίσκεψης οφείλεται σε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στον αυχένα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον, χωρίς ωστόσο να έχουν καθοριστεί ή ανακοινωθεί νέες ημερομηνίες.

Κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, ο Τουφάν Έρχουρμαν επρόκειτο να δώσει διάλεξη στο πλαίσιο των συναντήσεων Başkent, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβανόταν και ομιλία σε ειδική συνεδρία για το Κυπριακό, που διοργανώνει το Ίδρυμα Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής της Τουρκίας (TEPAV).

Παράλληλα, είχε προγραμματιστεί συνάντησή του με δημοσιογράφους, η οποία επίσης επηρεάζεται από την αναβολή του ταξιδιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Πηγή: Politis to the point