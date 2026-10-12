Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχουρμαν στην Άγκυρα, λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Ο Έρχουρμαν επρόκειτο να μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου θα πραγματοποιούσε σειρά επαφών και ομιλιών, μεταξύ άλλων για το Κυπριακό.
Έρχιουρμαν: Πρόβλημα υγείας ανατρέπει το πρόγραμμά του – Αναβάλλει το ταξίδι στην Άγκυρα, λένε τουρκικά ΜΜΕ
Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αντιμετωπίζει πρόβλημα με αυχενική δισκοκήλη – Αναβάλλονται οι επαφές και οι ομιλίες που είχε προγραμματίσει για τις 15 και 16 Οκτωβρίου
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA, η αναβολή της επίσκεψης οφείλεται σε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στον αυχένα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον, χωρίς ωστόσο να έχουν καθοριστεί ή ανακοινωθεί νέες ημερομηνίες.
Κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, ο Τουφάν Έρχουρμαν επρόκειτο να δώσει διάλεξη στο πλαίσιο των συναντήσεων Başkent, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβανόταν και ομιλία σε ειδική συνεδρία για το Κυπριακό, που διοργανώνει το Ίδρυμα Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής της Τουρκίας (TEPAV).
Παράλληλα, είχε προγραμματιστεί συνάντησή του με δημοσιογράφους, η οποία επίσης επηρεάζεται από την αναβολή του ταξιδιού.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα.
Πηγή: Politis to the point
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