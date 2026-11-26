Σε διάσκεψη Τύπου, παρουσίασε σχέδιο έξι αξόνων για την επάρκεια και τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καλώντας την Κυβέρνηση «να πάρει επιτέλους αποφάσεις» για τα μεγάλα ενεργειακά έργα. Όπως είπε, τα έργα αυτά είναι αναγκαία για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια, τη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού και τη γεωπολιτική αξία της χώρας.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στην έλευση φυσικού αερίου, στην ηλεκτρική διασύνδεση και στις επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική. Κατά την εκτίμησή της, μέσα στην επόμενη τριετία κινδυνεύουν να τεθούν εκτός λειτουργίας 750 μεγαβάτ, περίπου η μισή συμβατική ισχύς της χώρας. Αυτό, όπως σημείωσε, θα συμβεί όταν ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος για τις έξι ρυπογόνες μονάδες της Δεκέλειας, συνολικής ισχύος 360 μεγαβάτ, και τις τρεις πρώτες μονάδες του Βασιλικού, συνολικής ισχύος 390 μεγαβάτ.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είπε, δεν στηρίζει «τις προσωρινές και ακριβές λύσεις όπως τροχοδρομούνται με την ενεργοποίηση του λεγόμενου μηχανισμού ισχύος». Πρόσθεσε ότι «οι ενδιάμεσες λύσεις είναι πανάκριβες και απλά μας εκτρέπουν από το ορθόδοξο μονοπάτι της πράσινης μετάβασης που αργά ή γρήγορα υποχρεωτικά θα ακολουθήσουμε».

Οι έξι άξονες που παρουσίασε αφορούν:

την υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών έργων, δηλαδή την έλευση φυσικού αερίου και την ηλεκτρική διασύνδεση GSI – Great Sea Interconnector·

τη μαζική ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας·

τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας·

την επιτάχυνση των επενδύσεων της ΑΗΚ και του Διαχειριστή για επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου·

τη διεκδίκηση διετούς παράτασης λειτουργίας των τριών συμβατικών μονάδων του Βασιλικού, με στόχο να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του κοστοβόρου μηχανισμού ισχύος·

τον άμεσο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών εμποδίων.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μόνιμες επενδύσεις με ουσιαστικό οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά, αντί για προσωρινές και κοστοβόρες λύσεις. Κάλεσε την Κυβέρνηση να παρουσιάσει «χωρίς άλλες καθυστερήσεις» ολοκληρωμένο και αξιόπιστο στρατηγικό σχέδιο, με συγκεκριμένες αποφάσεις, δράσεις και χρονοδιαγράμματα, για τη διασφάλιση της επάρκειας και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Δήλωσε, επίσης, ότι ο ΔΗΣΥ είναι έτοιμος να στηρίξει κάθε σχέδιο και κάθε νομοθετική ή άλλη κυβερνητική πρωτοβουλία που απαιτείται «για να διασφαλίσουμε την επάρκεια ηλεκτρισμού σε χαμηλότερη τιμή για τους καταναλωτές».

Ο επικεφαλής και συντονιστής της Ομάδας Παραγωγής Πολιτικής Ενέργειας του ΔΗΣΥ, Παύλος Λιασίδης, ανέφερε ότι υπάρχουν τεχνικές και οικονομικές λύσεις, καθώς και η σχετική νομοθεσία, αλλά η μεγάλη ανεπάρκεια εντοπίζεται στον γραφειοκρατικό συντονισμό της υλοποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ