Σε δηλώσεις της, απαντώντας σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, ανέφερε ότι στην Επιτροπή δεν συζητείται μία πρόταση σε τελική μορφή, αλλά διαφορετικές εκδοχές της. Όπως είπε, η Νομική Υπηρεσία επικαλέστηκε περιορισμένο χρόνο, παρότι ο πρόεδρος της Επιτροπής και οι υπηρεσίες της Βουλής τής είχαν ζητήσει να καταθέσει γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της. Σύμφωνα με την ίδια, δεν κατατέθηκε υπόμνημα, ενώ το non-paper στάλθηκε σε εφημερίδες και δημοσιογράφους μία ώρα μετά το τέλος της συνεδρίας.

Η Χαραλαμπίδου διερωτήθηκε γιατί η Νομική Υπηρεσία επιθυμεί να εξηγήσει τις θέσεις της στους πολίτες, αλλά δεν τις κατέθεσε γραπτώς στους βουλευτές. Πρόσθεσε ότι κανένας βουλευτής δεν τοποθετήθηκε, καθώς δεν υπάρχει ενώπιόν τους κείμενο σε τελική μορφή.

Ανέφερε ακόμη ότι νομικοί εξέφρασαν διαφωνίες με τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή και ότι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης προβλέπουν την προστασία του πολιτικού και του δημοσιογραφικού λόγου.

Κατά τη βουλευτή, μεγάλες εταιρείες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη με στόχο τη φίμωση, ενώ δημοσιογράφοι και μέλη του Κοινοβουλίου έχουν δεχθεί αγωγές από πρόσωπα που, όπως είπε, δεν θέλουν να συζητείται το θέμα του Μαύρου Βαν. Υποστήριξε ότι δεν είναι δουλειά των βουλευτών να αποφεύγουν να ενοχλούν μεγάλα συμφέροντα ή να αποφεύγουν τις δικαστικές περιπέτειες, ούτε των δημοσιογράφων να μην εκφράζουν την άποψή τους επειδή απειλούνται με αγωγές.

Εξήγησε ότι στόχος της Βουλής είναι όσα λέγονται στις συνεδριάσεις να μπορούν να επαναλαμβάνονται σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς την «απειλή» αγωγών, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία.

Ως παράδειγμα ανέφερε υπόθεση κατά την οποία τηλεοπτικός σταθμός, δημοσιογράφος και τρεις βουλευτές δέχθηκαν αγωγές, όπως είπε, για να μην επιμένουν σε θέματα δημοσίου συμφέροντος, και συγκεκριμένα στην ενίσχυση του τομέα της υγείας. Σύμφωνα με την ίδια, η υπόθεση παρέμεινε στα δικαστήρια για μία δεκαετία, μέχρι την απόσυρση της αγωγής από τον ενάγοντα. Πρόσθεσε ότι αγωγές κινούνται σήμερα και σε μεγάλες υποθέσεις, όπως αυτή του Μαύρου Βαν, με σκοπό να αποσιωπηθεί το θέμα.

Η Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να συνδέσει τη στάση της Νομικής Υπηρεσίας με όσα έχουν διαμειφθεί ανάμεσα στην ίδια και την Αρχή κατά της Διαφθοράς για το Μαύρο Βαν. Ωστόσο, χαρακτήρισε μεγάλη θεσμική εκτροπή την προσπάθεια της Νομικής Υπηρεσίας, ως συμβούλου του κράτους και όχι του Κοινοβουλίου, να προκαταλάβει και να διαμορφώσει την κοινή γνώμη για πρόταση που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Υπενθύμισε ότι, ως σύμβουλοι του κράτους, τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας έχουν σε πολλές περιπτώσεις σύγκρουση συμφέροντος, ενώ, όπως ανέφερε, γνωματεύσεις της έχουν καταρριφθεί στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ως πιο πρόσφατο παράδειγμα ανέφερε το Πόθεν Έσχες. Σύμφωνα με τη Χαραλαμπίδου, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας υποστήριζαν, με επιστολές προς την Πρόεδρο της Βουλής και γνωματεύσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι είναι «οιωνοί δικαστές» και δεν μπορούν να ενταχθούν στο Πόθεν Έσχες όπως οι υπόλοιποι κρατικοί αξιωματούχοι, περιλαμβανομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι έγινε αναφορά του νόμου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και η πλευρά τους έχασε.

Η βουλευτής υποστήριξε ότι η Βουλή χρειάζεται δικό της νομικό τμήμα και εξειδικευμένες συνεργασίες με συνταγματολόγους και άλλους ειδικούς, ώστε να προωθεί το νομοθετικό της έργο χωρίς παρεμβάσεις που, όπως είπε, έχουν αποδειχθεί λανθασμένες σε προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν κριθεί από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Τόνισε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας εκφράζει τη δική του άποψη, η οποία δεν αποτελεί δικαστική απόφαση, και ότι μόνο τα δικαστήρια κρίνουν και αποφασίζουν για τη συνταγματικότητα προτάσεων.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε την κυκλοφορία του non-paper πρωτοφανή παρέμβαση μιας εξουσίας στη νομοθετική, πριν η Βουλή διαμορφώσει άποψη. Πρόσθεσε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο η Νομική Υπηρεσία, όταν διαφωνεί, να κυκλοφορεί non-paper και να προκαταλαμβάνει το Κοινοβούλιο και τις αποφάσεις του.

Πηγή: ΚΥΠΕ