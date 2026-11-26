Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή τη συζήτηση, την Πέμπτη, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών τεσσάρων προτάσεων νόμου για την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των γονέων στις ταυτότητες, με τα κόμματα να διατυπώνουν διαφορετικές θέσεις ως προς την υποχρεωτικότητα της αναγραφής και τη δυνατότητα εξαιρέσεων.

Ο κ. Σούγλης ισχυρίστηκε ότι η αφαίρεση των ονομάτων πατέρα και μητέρας το περασμένο καλοκαίρι έγινε λόγω «νέων δεδομένων», αναφερόμενος στο ομόφυλο ζευγάρι που, όπως υποστήριξε, εργάζεται στο γραφείο της Επιτρόπου.

Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί με τους βουλευτές που κατέθεσαν προτάσεις νόμου, με στόχο τη μεταφορά στη Βουλή της αρμοδιότητας για τέτοιου είδους αλλαγές στα δελτία ταυτότητας.

Διαφορετικές προσεγγίσεις από ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, υπογράμμισε την ανάγκη η αναγραφή των στοιχείων στις ταυτότητες να μην οδηγεί στον στιγματισμό πολιτών, ιδιαίτερα παιδιών, και να διασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εξέφρασε τη συμφωνία του με τη θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκτιμώντας ότι η εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να καλύψει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης εξέφρασε ικανοποίηση για την αλλαγή στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών μετά τις αντιδράσεις του καλοκαιριού.

Όπως ανέφερε, ο ΔΗΣΥ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αναγραφής των στοιχείων των γονέων, με δυνατότητα εξαίρεσης για πολίτες που έχουν ιδιαίτερους και σημαντικούς λόγους να μην επιθυμούν την αναγραφή τους.

Υποχρεωτική αναγραφή χωρίς εξαιρέσεις ζητά το ΕΛΑΜ

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Ευγένιος Χαμπουλλάς συνέδεσε τις αλλαγές στις ταυτότητες με την ψήφιση του νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης το 2015, τον οποίο είχε καταψηφίσει, υποστηρίζοντας ότι είχε προειδοποιήσει για αλλαγές που, κατά την άποψή του, θα έπλητταν την οικογένεια.

Τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικής αναγραφής των ονομάτων πατέρα και μητέρας, χωρίς δυνατότητα εξαιρέσεων, προαναγγέλλοντας διαβουλεύσεις με κόμματα που συμμερίζονται τις θέσεις του ΕΛΑΜ.

Έγκριση της Βουλής για κάθε αλλαγή ζητά το ΔΗΚΟ

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν μετά την αφαίρεση των ονομάτων των γονέων υποχρέωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Η πρόταση νόμου που κατέθεσε εκ μέρους του ΔΗΚΟ προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή των ονοματεπωνύμων των δύο γονέων, με δυνατότητα μη αναγραφής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προβλέπει, επίσης, ότι οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή στα δελτία ταυτότητας θα πρέπει να εγκρίνεται προηγουμένως από την Επιτροπή Εσωτερικών.

Έντονη κριτική στο Υπουργείο Εσωτερικών άσκησε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, κατηγορώντας το ότι προχώρησε στην αφαίρεση των στοιχείων των γονέων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της αναγραφής τόσο των ονομάτων όσο και της καταγωγής των γονέων, ζητώντας το ζήτημα να ρυθμιστεί νομοθετικά από τη Βουλή.

Σε εφαρμογή η προαιρετική αναγραφή

Υπενθυμίζεται ότι από την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κατά την έκδοση νέας βιομετρικής ταυτότητας κατά πόσο επιθυμούν να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των γονέων τους.

Όσοι εξέδωσαν ταυτότητα χωρίς τα συγκεκριμένα στοιχεία κατά την περίοδο από τις 2 Ιουλίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2026 και επιθυμούν την αντικατάστασή της, μπορούν από την 1η Δεκεμβρίου να διευθετούν σχετικό ραντεβού στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στα Κέντρα Πολίτη, χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Οι ταυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί χωρίς τα ονόματα των γονέων παραμένουν σε ισχύ.

Πηγή: ΚΥΠΕ