Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 και 25 Νοεμβρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει το 54% των προτιμήσεων των συμμετεχόντων, έναντι 23% του Γιώργου Παμπορίδη.

Την ίδια ώρα, ποσοστό 16% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο υποψηφίους, ενώ το 7% αναφέρει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

Στο 64% ο Αβέρωφ με την εξαίρεση όσων δεν επιλέγουν κανέναν

Με την εξαίρεση όσων απάντησαν «κανέναν», το ποσοστό του Αβέρωφ Νεοφύτου διαμορφώνεται στο 64% και του Γιώργου Παμπορίδη στο 27%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων στη συγκεκριμένη κατανομή ανέρχεται στις 37 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 65% των ψηφοφόρων του Νεοφύτου το 2023 τον επιλέγει εκ νέου

Μεταξύ των συμμετεχόντων που είχαν ψηφίσει τον Αβέρωφ Νεοφύτου στις προεδρικές εκλογές του 2023, το 65% επιλέγει εκ νέου τον ίδιο, ενώ το 20% τάσσεται υπέρ του Γιώργου Παμπορίδη και το 8% δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο υποψηφίους.

Στη συγκεκριμένη ομάδα, η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων ανέρχεται στις 45 ποσοστιαίες μονάδες.

Η στάση όσων ψήφισαν Χριστοδουλίδη το 2023

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης μεταξύ των συμμετεχόντων που είχαν ψηφίσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Στη συγκεκριμένη ομάδα, το 33% επιλέγει τον Αβέρωφ Νεοφύτου και το 28% τον Γιώργο Παμπορίδη, με τη διαφορά μεταξύ των δύο να περιορίζεται στις πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της συγκεκριμένης ομάδας, το 35%, δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο υποψηφίους.

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παγκύπρια, σε δείγμα 780 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ που δήλωσαν ότι έχουν δικαίωμα ψήφου στην εσωκομματική διαδικασία.

Χρησιμοποιήθηκε μικτή μεθοδολογία, με 580 τηλεφωνικές συνεντεύξεις (CATI) και 200 διαδικτυακά ερωτηματολόγια (CAWI), μέσω της ιστοσελίδας SigmaLive.

Η δειγματοληψία ήταν στοχευμένη, με τη χρήση ερωτήσεων ελέγχου για τη διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία.

Το αναφερόμενο στατιστικό σφάλμα είναι ±4%, με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.